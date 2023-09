Felice Mazzù et Charleroi retrouvent Martin Wasinski : “Les deux fois où il est parti, je lui avais demandé avant d’être patient”

Le retour de blessures de nombreux éléments dans le milieu de la semaine prochaine incarne une énergie positive. “Mis à part Ken (Nkuba), tout le monde va pouvoir s’entraîner avec le groupe”, se félicite le technicien. De bon augure pour le déplacement à l’Union. Mais avant cela, les trois points sont nécessaires contre Courtrai.

La défaite, encore cruelle, à Bruges a-t-elle atteint le moral des troupes ? “Comme toutes les semaines sauf après le Cercle, on a le sentiment de bien faire les choses. Les datas et l’objectivité de vos papiers le prouvent aussi. Il faut tout de même que l’on corrige certains détails.”

La défense centrale comme l’avait dit lui-même Marcq au JanBreydel où il s’était incriminé en disant que le secteur pouvait faire beaucoup mieux ? “A son âge, s’il le dit, c’est que c’est vrai mais sur les buts que l’on prend, il n’y a pas que la charnière qui est fautive”, rectifie le T1.

Le travail a été réalisé à l’entraînement et les manquements ont été pointés du doigt. Cette semaine, le but a été également d’entretenir la confiance de l’effectif. “Les joueurs ne doivent pas douter.”

"Avec Edouard, on n'a jamais été mangé ensemble"

En face, Courtrai est en plein doute. Le Sporting va retrouver l’une des plus belles promesses de son centre de formation, prêté pour la deuxième fois chez les Kerels. Mazzù regrette-t-il le choix effectué par le jeune défenseur central qui emmagasine du temps de jeu du côté de la Flandre ? “On n’a pas à juger le choix des autres mais si je dois l’analyser, c’est que les deux fois où il est parti, je lui avais demandé avant d’être patient. Il aurait été considéré s’il était resté même si je ne pouvais pas lui garantir du temps de jeu.”

Le Carolo sera également confronté à son prédécesseur. “On n’a jamais été mangé ou boire un verre avec Edward mais ce n’est pas absolument négatif. Je le respecte énormément. Il fait partie de la nouvelle génération et c’est le genre d’entraîneurs qui apporte quelque chose en plus dans le football.”

Il n’y aura pas de sentiments ce samedi. Et le perdant sera mis sous pression.

Le groupe : Benaets fait sa première apparition avec le groupe. Il est appelé car Monticelli est incertain après avoir reçu un coup mais ce dernier devrait figurer dans le groupe. Première également pour Sylla qui remplace Ntelo, lui aussi touché.