Les souvenirs de Cédric Berthelin : “J’ai signé à Crystal Palace parce que Trevor Francis, l’entraîneur, avait mis une patate au gardien”

Les propos étaient teintés d’anecdotes savoureuses et croustillantes issues d’un football des années 90 coincées alors dans une transition entre tradition et émergence de footballeurs starifiées. La tentation d’étendre ses réminiscences à l’ensemble de son parcours était trop belle. Sans aucun regret. “En Angleterre, tu es le roi de ton rectangle quand tu as des gros bras et des grands poings. Sur mes deux premières interventions, je prends deux coups de coude monstrueux en pleine poire. L’arbitre dit de jouer. J’ai directement compris que je devais aller à la muscu.”

La formation lensoise

”Je suis né à Courrières à dix kilomètres de Lens. Encore aujourd’hui, quand je me promène sur mon terril à 500 mètres de la maison, je vois le stade Bollaert. J’intègre le club à 11 ans après un match extraordinaire où l’on m’a repéré. Je fais toutes mes classes et puis Daniel Leclercq, l’entraîneur de l’équipe première, me choisit comme troisième gardien. Je l’avais connu pendant quatre ans au centre de formation. On en prenait plein notre pomme. Je crois que j’ai gagné ma place un jour de pluie où les terrains de la Gaillette étaient inondés. L’entraînement a été annulé et Daniel m’a fait du spécifique. Il m’a mis des frappes sur un terrain en cailloux pendant une heure. Je plongeais et je n’arrêtais pas de me couper. J’avais du sang partout. Ça l’a convaincu.”

A Lens, Cédric Berthelin a vécu de près le sacre de 98. ©Belga

Le titre en 1998

”À l’époque, il n’y avait que 16 joueurs qui étaient convoqués à un match dont deux gardiens. Je n’ai pas vécu le match du titre à Auxerre à cause de cela. Du coup, j’étais au mariage de mon beau-frère et je me trouvais dans la cuisine avec les cuistots en train d’écouter la rencontre à la radio. À la fin du mariage, on a essayé de tracer sur Lens mais c’était impossible. Ils ont ouvert Bollaert à trois heures du matin quand les joueurs sont revenus. Il y avait 35 000 personnes dedans et 35 000 autres à l’extérieur dont moi. Deux ans après, j’ai davantage participé à l’épopée qui nous a menés jusqu’en demi-finale de la coupe UEFA. J’étais deuxième gardien à Kaiserslautern. On perd chez nous (1-2) et là-bas, on se qualifie (1-4) grâce à un triplé de Joseph-Désiré Job qui a joué au Lierse. À notre retour à Lens dans la nuit, la fête a été mémorable. Le décrassage du lendemain à 8 h du matin aussi (rires).”

Le temps des doutes

”En 2001, j’ai 24 ans et je n’ai toujours pas joué une rencontre en pro. Je demande à être prêté à Valence dans le sud de la France. Le club évoluait en National. Lors du cinquième match, je prends une béquille lors d’un duel et je ne sais plus marcher pendant 10 jours. Steeve Elana, prêté par Marseille, me remplace et je ne parviens plus à regagner ma place. Après cette saison-là, j’ai cogité. Je n’avais plus de contrat, le néant au niveau du temps de jeu depuis le début de ma carrière. Je me suis dit que j’allais tout arrêter. Je voulais être flic comme mon papa. Et il fallait passer le concours avant 25 ans… Et puis la proposition d’essai de Luton est arrivée.”

La résurrection en Angleterre

”Via un agent, je passe un test à Luton. En arrivant, je m’aperçois qu’on est six à y participer dont Sébastien Perez, un ancien portier de Bordeaux. Tout ça alors que l’effectif de Luton comptait déjà trois gardiens. Après trois semaines de stage, les dirigeants m’offrent un contrat de deux mois. Je deviens titulaire et on gagne pratiquement tout alors qu’on était antépénultième. Bon, j’ai raté la naissance de ma fille. J’avais eu l’autorisation de rentrer en France, mais elle est née avec sept jours de retard. Elle a accouché le jour où je suis revenu en Angleterre. J’ai passé toute la journée à tourner en rond, suspendu au téléphone jusqu’à 21 heures pour suivre l’accouchement à distance. À Luton, c’est là où j’ai repris espoir. À la fin de mon premier bail, Joe Kinnear, le manager de l’époque, me propose un bon contrat de trois ans avec un excellent salaire. Je devais signer le samedi matin puis monter dans le bus pour aller jouer l’aprèm. La journée s’annonçait mémorable. Elle a tourné au cauchemar. Quand je suis arrivé, Joe m’a dit qu’on ne pouvait plus signer car la ligue leur avait interdit de recruter. J’ai dû quitter subitement l’hôtel et rentrer en France”

La victoire à Liverpool avec Crystal Palace

”Après Luton, je suis revenu à Lens où les dirigeants ont accepté que je m’entraîne avec la réserve. Entre Noël et Nouvel An, mon agent m’appelle en me disant que Crystal Palace veut absolument me prendre car ils ont un problème avec leur gardien. Aleksandrs Koliņko s’était embrouillé avec Trevor Francis, l’entraîneur, lors d’un match et le coach lui avait mis une patate. Le club évoluait en Championship. En FA Cup, on se déplace à Liverpool. C’était un match rempli de clin d’œil pour moi. À Lens, j’avais réalisé ma formation avec Bruno Cheyrou et j’avais côtoyé El-Hadji Diouf. Leur coach, Gérard Houllier, était originaire de Noeux-les-Mines, comme mon papa. Ce n’était pas prévu que je joue. Quand j’ai appris ma titularisation, j’ai vite prévenu mes parents que j’étais titulaire à Anfield depuis une cabine téléphonique. Face aux Reds de Michael Owen, on se qualifie en infériorité numérique (0-2). C'est le plus beau souvenir de ma carrière. J’ai un souvenir marquant, c’est ce couloir qui t’amène au terrain. Quand tu y vois tous les noms qui trônent, tu te demandes ce que tu fous là. J’ai encore le maillot de Jerzy Dudek à la maison.”

Cédric Berthelin face à Michael Owen. EPA PHOTO PA / MARTIN RICKETT ©Belga

Son arrivée en Belgique

”Avec Crystal, on obtient la promotion en Premier League. J’avais été l’un des acteurs de la montée. Lors de la préparation, je vois deux gardiens arriver. Je suis allé voir Trevor Francis. Je pouvais rester mais il m’a clairement fait comprendre que je n’allais plus jouer. L’éloignement avec la famille me pesait. On m’a proposé un test à Mons. J’ai toujours suivi le championnat belge car je captais les chaînes belges de chez moi. Quand j’arrive dans le Hainaut, il y a Olivier Werner qui a 18 ans et qui est prêté par le Standard, Kris Van De Putte, Ivan Willockx et le fils de Michel Iannacone. Et l’équipe n’avait pris que six points entre juin et janvier. Comme à Luton, j’ai gagné ma place et on a failli se sauver. Ce club a une place importante dans mon cœur même si j’y ai vécu le pire moment de ma carrière. En 2006, je perds mon papa. Le lendemain de l’enterrement, je reste avec ma mère pour la soutenir. Un dirigeant dont je tairai le nom m’appelle en me disant que c’est impensable que je ne sois pas au club et que j’ai intérêt à jouer face à Anderlecht le samedi. J’en ai pris trois et je n’ai pas touché une balle. Je n’avais pas la tête à cela. Je préfère garder les bons moments et les souvenirs avec mes coéquipiers. Avec Wilfried Dalmat, on ne s’est plus parlé pendant trois mois (rires). À l’entraînement, il a tapé un ballon vers nous, les gardiens, alors qu’on bossait. J’ai gueulé, il a voulu gueuler plus fort. Et on s’est réconcilié du jour au lendemain.”

A Mons, Cédric Berthelin a découvert la Belgique et un club à part. ©Belga

La faillite à Mouscron

”J’ai rejoint Courtrai en quittant Mons. C’était une autre mentalité mais ça m’a plu. En 2009, Mouscron me veut. Je savais qu’il y avait des problèmes mais le mercato se terminait. On nous a menés en bateau. Je n’ai perçu qu’un mois de salaire sur cinq. Quinze jours avant la faillite, Jonathan Aspas se fait les croisés. Il a dû payer l’intégralité de ses soins. Forcément dans ces moments-là, tu n’as plus envie de jouer pour le club car ce n’est pas à toi de payer les pots cassés des erreurs des autres.”