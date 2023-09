Andreou solide, Koffi hésitant, Mbenza buteur salvateur : les notes des Carolos après la victoire face à Courtrai

L’homme du match : Mbenza 7

Une frappe trop centrale (24e) puis au bon endroit et dans le bon timing pour conclure (1-0, 33e). Quelques déchets tout de même sur les phases arrêtées. Carolo le plus dangereux, il est ensuite tombé sur un bon Vandenberghe (70e et 77e) avant de céder sa place à Heymans, qui a canardé au-dessus (80e).

Hervé Koffi n'a pas été franchement rassurant ce samedi. ©JIMMY BOLCINA

Koffi 5

Sa sortie aux fraises (44e) et son mauvais dégagement (66e) auraient pu coûter cher mais il signe tout de même sa deuxième clean sheet de la saison grâce à une précieuse claquette (90e).

Bager 6

Certes pas toujours très académique, le Danois a confirmé sa bonne prestation du week-end dernier à Bruges, à l’image de son contre devant Kadri (17e).

Marcq 6

Joli match dans le match avec l’imposant Avenatti. Il s’interpose notamment sur la reprise de la tête de l’Uruguayen (51e).

Andreou 7

Si vous cherchez El Idrissy, il est dans la poche du Chypriote. Peut-être son meilleur match de la saison face, il est vrai, à un Courtrai en cruel manque de confiance et d’idées.

Rogelj 7

Une grosse activité sur son flanc droit, à l’image de sa reconversion contrée de justesse (63e). Défensivement, il sauve à même la ligne une tête de Joao Silva (41e).

Dabbagh, ici face à Joao Silva, a pesé sur la défense.

Ilaimaharitra 7

A la baguette dans l’entrejeu, il donne une passe décisive parfaitement dosée à Mbenza sur le 1-0 (33e). Remplacé dans les arrêts de jeu par Trebel.

Zorgane 7

Plus de hauts que de bas dans sa prestation. Il adresse un superbe pré-assist sur l’ouverture du score.

Drasgnes 6

Deuxième titularisation consécutive pour le néo-Carolo. Moins en vue qu’à Bruges, il a joué sur son expérience face à un Ojo rarement menaçant.

Guiagon 6

Sa fraîcheur et son insouciance sont un plus pour ce Sporting. Il a été appliqué dans ses replacements défensifs et a tenté des choses dans le dernier tiers. Son tir contré partait bien (16e). Remplacé à la 71e par Badji NC qui a tenté de peser.

Dabbagh 6

Énormément d’efforts et de décrochages, même gratuits. Sylla est monté à sa place pour les dernières secondes, ses premières en A avec Charleroi.

Felice Mazzù 6

Il a logiquement reconduit la même équipe et ses changements ont été tout aussi logiques.