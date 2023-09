Badji à la place de Dabbagh ? Les Kerels sans deux joueurs importants : voici les compos probables de Charleroi-Courtrai (DIRECT à 16h)

Badji pourrait prendre la place de Dabbagh à la pointe de l’attaque mais ce serait le seul changement. Vetle Dragsnes et Parfait Guiagon ont donné satisfaction pour leur première. L’entrejeu composé d’Ilaimaharitra et Zorgane ne changera pas. Trebel est encore trop court pour débuter un match.

Le forfait de Knezevic contraint Mazzù à ne pas changer sa charnière centrale. À noter que les jeunes Sylla et Benaets font leur première apparition dans le groupe.

Kana et Mehssatou suspendus à Courtrai

En face, Edward Still doit se triturer les méninges. Le match face à Anderlecht a fait des dégâts malgré le point pris. Kana et Mehssatou sont suspendus. Challouk et Ambrose restent blessés. Les transfuges de dernières minutes comme Davies et Audoor pourraient débuter.

Les compos probables :

Suivez la rencontre en direct à partir de 16h00 :