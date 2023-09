Charleroi gagne 168 jours plus tard, un nouvel arbitre et le possible couperet pour Still : ce qu’il faut retenir de Charleroi – Courtrai (1-0)

Le chiffre : 168

Un chiffre aide souvent à éclairer une situation. On savait que Charleroi n’avait plus gagné depuis belle lurette. En fait, la dernière victoire remonte à 168 jours. C’était face à Zulte Waregem, le 8 avril dernier (3-2).

Ce samedi, dans un Mambourg habité par 6 450 âmes, le Sporting, sous pression, a enfin décroché sa première victoire de la saison face à un Courtrai nouvelle lanterne rouge (1-0). Idéalement servi par Ilaimaharitra, Mbenza a inscrit l’unique but du match peu après la demi-heure. Ensuite, Charleroi, sans doute un peu tétanisé par la peur de… gagner, a trop reculé et n’a plus montré grand-chose si ce n’est en contre-attaque. Malgré un regain courtraisien dans le quatrième quart d’heure et quelques frayeurs provoquées par Koffi, le marquoir n’a plus bougé.

“Ce n’était certainement pas notre meilleur match de la saison mais l’important était de gagner, résumait Felice Mazzù en après-match. On a un peu joué avec le frein à main et on a eu ce petit brin de chance qui nous fuyait les dernières semaines avec ce ballon sur le poteau, mais cette victoire va faire un bien fou à tout le monde au club. ”

Elle permet au Sporting d’améliorer quelque peu son bilan (7 sur 24) mais il reste dans la zone rouge (14e) avant de se déplacer à l’Union SG dimanche prochain.

Felice Mazzù et Isaac Mbenza.

Le couperet pour Edward Still ?

Ce serait un fameux comble. De retour au Mambourg pour la première fois depuis son licenciement de Charleroi le 22 octobre 2022, Edward Still a peut-être dirigé son dernier match pour le KVK, sous les yeux de son petit frère Nicolas (adjoint de Will au Stade de Reims) et de Karim Belhocine.

On l’a senti particulièrement énervé et/ou irrité en conférence de presse. Il est vrai que son bilan de 2 points sur 24 devient indéfendable. Les supporters du KVK ont d’ailleurs manifesté leur mécontentement en après-match.

“C’est un gros sentiment de frustration qui domine, on aurait mérité mieux, estimait l’entraîneur. Notre première mi-temps était insuffisante mais on a été meilleure dans la circulation en seconde. C’est très dommage. Mon bilan ? Les chiffres ne sont pas bons, mais je garde une extra-motivation pour le prochain match. ” Si prochain match il y a…

La tête des mauvais jours pour Edward Still.

Première réussie pour Bourdeaud’hui

S’il avait déjà sifflé quelques matchs de Coupe de Belgique dont Knokke – OHL (2020) et le tristement “célèbre” Seraing – Charleroi (2022), l’arbitre Simon Bourdeaud’hui sifflait son tout premier match de D1A ce samedi.

Originaire de Flandre-Orientale et âgé de 27 ans, ce grand gaillard (2m05) peut être crédité d’un bon match. Malgré l’une ou l’autre petite erreur d’appréciation, il n’a pas hésité à recadrer Radovanovic (16e) puis a bien jugé la non-faute de main de Rogelj (44e). Le tout sous les yeux de Frank De Bleeckere, responsable du développement de l’arbitre à la Fédération.