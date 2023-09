Charleroi : une première victoire à nuancer

À lire aussi

Dans les réactions d’après-match, personne ne s’en est caché, ce n’était pas un grand Charleroi dans un Mambourg ensoleillé et habité de 6 450 spectateurs qui, pour la plupart, sont sans doute repartis attristés par le niveau de jeu. “Mais le plus important était de gagner, tout simplement”, a résumé Felice Mazzù.

Son équipe a globalement été la plus entreprenante des deux (57 % de possession et 13 tirs, contre 11 à Courtrai) mais elle s’est aussi créé quelques frayeurs en reculant par périodes. “On a cette fois eu ce petit brin de chance qui nous tournait le dos lors des matchs précédents, notamment sur ce ballon relâché (NdlR : par Koffi) qui touche le poteau. ”

Le regard sombre d'Edward Still.

Le visage fermé et la mine grave, Edward Still – dont le nom a été brièvement scandé par la T4 pour son premier retour à Charleroi depuis son C4 en octobre 2022 -, estimait de son côté que ses joueurs méritaient mieux. Il s’est partiellement basé sur l’un ou l’autre chiffre pour affirmer son discours. Dont les fameux xG (1,75 pour Courtrai contre 1,5 à Charleroi et plus de duels gagnés). “C’est un gros sentiment de frustration qui domine, on aurait mérité mieux, estimait l’entraîneur, forcément sur la sellette. Notre première mi-temps était insuffisante mais on a été meilleur dans la circulation en seconde. C’est très dommage.”

Lâcher le frein

Charleroi a donc douté, on l’a dit, et pratiquement tout seul. Face à un adversaire encore plus malade, plus tourmenté et moins solidaire, c’est le signe d’une fragilité encore vive. À l’image d’un Koffi hésitant (44e et 66e) bien que décisif (90e). “On s’est fait peur par moments parce que le scénario des matchs précédents a trotté dans les têtes”, reconnaissaient Isaac Mbenza et Stelios Andreou en zone mixte.

Unique buteur du match, sur un centre millimétré à ras de terre de Marco Ilaimaharitra, l’ailier belge saluait “la gestion des détails […] Cette fois, on a su gérer les 5-10 minutes qui ont suivi notre but. C’était une prestation aboutie et une victoire très importante pour le moral.”

Felice Mazzù et ses joueurs doivent désormais confirmer, dimanche à l'Union.

Felice Mazzù était un peu moins catégorique sur le contenu mais avançait une explication d’ordre psychologique : “On sait tous que, quand on ne gagne pas, au fil des matchs, une certaine peur et un certain stress s’installent. C’est ce qu’on a vécu ce samedi. On a réussi à se lâcher en première mi-temps mais on a ensuite mis un peu le frein et on est resté dans une posture plus défensive avec des duels et des déchets à la relance malgré des situations en reconversions.” Elles aussi perfectibles, c’est à retenir.

L’Union à double tranchant

Comme un rappel qu’il reste du chemin à parcourir et une spirale à maintenir, Charleroi reste actuellement dans la zone rouge (14e) avec ses 7 points sur 24. Et ce, avant un déplacement périlleux à l’Union Saint-Gilloise dimanche en début d’après-midi (13h30). “Ça peut être à double tranchant”, pense Mbenza.

Une perspective presque binaire : la confirmation ou la rechute. Mais avec un peu moins de pression, tout de même. “En cas de victoire, on marquerait un grand coup face à l’une des meilleures équipes du championnat. On ne veut pas verser dans l’euphorie mais on est gonflé à bloc. Notre travail est enfin récompensé et il faut le poursuivre.”

Il reprendra mardi après deux jours de congé offerts par l’entraîneur.