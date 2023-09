Titulaire les six premiers matchs, il est la principale victime (avec Badji dans une moindre mesure) des arrivées tardives de Parfait Guiagon et Vetle Drasgnes. Ces deux-là sont titulaires dans le nouveau 3-4-3 de Felice Mazzù. Avec pour conséquence le repositionnement de Mbenza un cran plus haut, à côté de Guiagon, juste derrière Dabbagh… et le glissement de Heymans sur le banc ces deux dernières semaines.

En discussion avec Felice Mazzù lors du déplacement à Anderlecht, le 27 août dernier. ©VKA

Un choix assumé par Mazzù qui ne reproche pourtant rien à l’ancien de Waasland Beveren et Venezia. Mais qui, vu les résultats insuffisants, se devait d’essayer quelque chose. Les premières prestations de Guiagon et Dragsnes lui ont d’ailleurs donné raison, tandis que les montées au jeu de Heymans, presque buteur au Club Bruges et encore dangereux contre Courtrai, ont confirmé sa mentalité.

Concerné par l’intérêt collectif, Heymans ne triche pas. Ne renonce pas. Mais court après son efficacité. Ce n’est pas étonnant qu’il ait réagi émotionnellement aux quelques critiques du Mambourg à son égard, samedi, après avoir canardé une grosse occasion au-dessus (83e). Injuste et sévère, pensait-il.

Mazzù salue son travail

Une déception légèrement atténuée par les encouragements reçus ensuite. Il n’empêche, au coup de sifflet final, Heymans s’est directement dirigé vers les vestiaires, tête basse, l’air fâché, alors que ses équipiers célébraient la victoire au centre du terrain. Ilaimaharitra et Badji l’ont convaincu de rester sur la pelouse.

La douche expédiée, le n°18 a très vite quitté le stade, le pas décidé, le regard noir, pour digérer sa déception. Pendant ce temps-là, Felice Mazzù le défendait face à la presse, vantant sa montée au jeu, sa conservation de balle et sa capacité d’infiltration.

L’adrénaline et la frustration retombées, cet épisode devrait rester sans lendemain. C’est à espérer alors que Charleroi vient de décrocher sa première victoire de la saison. Même si Heymans risque de devoir patienter un peu avant de retrouver une place de titulaire.