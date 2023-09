Felice Mazzù ne croit pas à une Union démobilisée : “Vous avez vu le nombre de joueurs qu’ils ont dans leur noyau ?”

Si les observations ont fait état d’un match remporté laborieusement, le coach estime que la partition face à Courtrai n’était pas aussi critique. “L’émotion du match fait que l’on recule après l’ouverture du score, on crée moins offensivement et donc on a l’impression que le contenu est moins bien mais en réanalysant à la vidéo, on a eu des bons moments et Courtrai ne s’est pas créé grand-chose.”

Après Courtrai, les Zèbres se déplacent à l’Union. Des Unionistes qui viennent de remporter un derby mais qui ont déjà aussi peut-être la tête tournée à Liverpool. “Vous avez vu le nombre de joueurs qu’ils ont dans leur noyau ? La semaine passée, leur coach a fait tourner et il n’y a pas eu de différences. Ils ne pensent pas encore au match de Liverpool.”

Pour cette rencontre, Mazzù pourra compter sur le retour de Knezevic. Contrairement à Bernier qui ne s’entraîne pas encore avec le groupe en raison d’un souci aux ischios.