Rencontre avec le Norvégien Vetle Dragsnes, dernier arrivé au Sporting de Charleroi : “Ma carrière est une route longue et cabossée”

Son enfance et ses débuts en Norvège

Vetle Dragsnes a été formé à Lillestrøm, non loin de sa ville natale. “J’ai vécu une enfance heureuse dans cette ville calme, à proximité de l’école et du terrain de football où je passais beaucoup de temps dès l’âge de 5-6 ans. D’ailleurs, on a encore un grand groupe d’amis originaires du coin, c’est toujours sympa de se revoir. Je suis un garçon calme, travailleur, facile à vivre je crois (sourire), et qui ne prend d’ailleurs pas beaucoup de place ni de lumière dans un vestiaire.”

Dans celui du Sporting, il est assis à côté du Danois Jonas Bager : “Entre Scandinaves, cela facilite l’intégration”, sourit-il.

C’est en 2014, à Strømmen, que Dragsnes a véritablement entamé sa carrière. En division 3, en tant que semi-professionnel. “Je me suis pourtant parfois posé la question de savoir si je devais tout donner pour faire carrière dans le football ou plutôt m’orienter vers des études. Mais je n’ai jamais lâché. Ma carrière est une route longue et cabossée, admet-il, le regard perçant. J’ai longtemps cherché ma meilleure position et mon réel potentiel. J’ai d’ailleurs commencé comme attaquant puis flanc gauche avant de jouer plus défensivement. Cela me permet aujourd’hui d’être autant à l’aise dans une défense à quatre que dans un système à trois.”

Après 38 matchs en troisième division, il en disputera plus de 150 en D2 avec Ullensaker/Kisa puis Mjøndalen. C’est finalement au poste de latéral gauche qu’il reviendra à Lillestrøm… en D1. Un club où il pensait rester jusqu’à l’offensive de Charleroi où il a signé pour 3 saisons (+1) dans les derniers jours du mercato estival.

Vetle Dragsnes félicité par Isaac Mbenza après son premier but, inscrit contre le FC Bruges le 16 septembre.

Son transfert inattendu à Charleroi

Vetle Dragsnes ne s’en cache pas, il a été un peu surpris par l’intérêt du Sporting. “Je sais que tout peut aller très vite dans le football et, en l’occurrence, mon transfert s’est réglé rapidement.” Charleroi représentait une opportunité à saisir pour le joueur de 29 ans qui rêvait de découvrir un championnat étranger. “C’était peut-être le moment ou jamais, résume-t-il dans un parfait anglais. J’ai enfin cette chance, ce défi. Je suis excité à l’idée de le relever.”

Dans un championnat qu’il estime plus relevé et plus homogène que la “Eliteserien” norvégienne. “Ici, j’ai le sentiment que tout le monde peut battre tout le monde. La saison dernière avec Lillestrøm, j’ai affronté l’Antwerp en barrages de Conference League, donc je m’étais un peu intéressé à la Pro League – honnêtement pas spécialement à Charleroi – et j’ai pu me rendre compte du niveau.”

L'expérience et la caractère du Norvégien doivent pousser le Sporting vers le haut. ©NVE

Ses débuts de rêves

Difficile de faire mieux qu’un but et une passe décisive pour une première sous ses nouvelles couleurs. En déplacement au Club Bruges, s’il vous plaît. Un but certes un peu chanceux, du pied droit. “Mais si tu ne frappes pas, tu ne marques pas”, glisse Dragsnes. Un point pour lui. “J’étais très heureux de ce premier but, d’autant que je n’avais que quelques entraînements dans les jambes. Bon, malheureusement, on a perdu, mais la victoire le week-end suivant a fait énormément de bien à l’équipe.”

Une équipe dans laquelle il s’est rapidement imposé grâce à son profil généreux et polyvalent. N’étant jamais blessé, il est également gage de sûreté. Il touche la table en bois à laquelle il est accoudé avant de commenter : “Le travail en dehors est primordial. Le repos, les soins… Je ne néglige jamais mon corps.”

Deila et le football norvégien

Depuis quelques saisons, Erling Haaland a planté le nouvel étendard du football norvégien. Le pays compte d’autres joueurs de talent comme Odegaard (Arsenal), Ajer (Brentford), Ryerson (Dortmund), Berge (Burnley, ex-Genk) ou Aursnes (Benfica).

Sans oublier les deux joueurs du Club Bruges : Nusa et Vetlesen. “De tops joueurs. Nusa aura un très beau transfert prochainement, j’en suis sûr. Tous ces joueurs prouvent la bonne formation norvégienne, et certains émergent dans de grands clubs européens.”

Des joueurs… mais aussi un entraîneur : Ronny Deila. “Selon moi, en Norvège, on ne parle pas assez de son travail. Il mériterait d’apparaître davantage dans les médias pour ce qu’il a fait au pays puis aux États-Unis et maintenant en Belgique.”

Dragsnes espère aussi faire parler de lui à Charleroi.