Charleroi : Oday Dabbagh, fierté du peuple palestinien

Au-delà de l’aspect sportif, ce transfert a pris une dimension presque symbolique, voire historique, Dabbagh étant le premier joueur né en Palestine à évoluer en D1 belge. Le Sporting avait déjà accueilli un joueur de nationalité palestinienne, Omar Jarun (3 matchs en 2012-13), mais il était né au Koweït. “Le peuple palestinien est fier de Dabbagh. Il est très suivi au pays”, nous assure Ramzy Baroud, journaliste et auteur palestinien, rédacteur en chef de Palestine Chronicle. C’est simple, il est la star de l’équipe nationale (8 buts en 22 sélections).

Charleroi n’est pas le premier club européen de Dabbagh, qui évoluait depuis deux saisons au FC Arouca (D1 portugaise) où il a inscrit 15 buts en 45 matchs. Il était alors le premier joueur palestinien à évoluer dans un championnat européen significatif. Un exemple au pays. “Son évolution en Europe représente un modèle de travail, de ténacité et d’espoir pour les jeunes Palestiniens qui, pour beaucoup, grandissent dans la violence, la peur et l’oppression de l’occupant”, estime Baroud.

Dabbagh, suivi ici par l'Anderlechtois Sardella le 27 août, ne compte jamais ses efforts. ©JIMMY BOLCINA

De latéral défensif à buteur

La trajectoire de Dabbagh, né à Jérusalem-Est en décembre 1998, offre une lueur dans un pays plongé dans les ténèbres de l’occupation israélienne. “Deux ans après a commencé le deuxième soulèvement palestinien qui a duré cinq ans, rappelle Baroud. Il a marqué toute une génération. ” Le jeune Oday passe alors le plus clair de son temps à manier le ballon dans la rue pour tuer le temps.

À 16 ans, il est repéré par Hilal Al-Quds, club basé à Jérusalem mais évoluant dans le championnat palestinien. “On l’avait déjà convoqué en sélection nationale de jeunes, mais il n’avait pas pu nous rejoindre faute d’autorisation paternelle, et on ne savait pas qu’il était mineur”, recontextualise Noureddine Ould Ali, ancien sélectionneur de l’équipe nationale de Palestine.

Le longiligne gaucher est alors un défenseur latéral parfois utilisé comme ailier. “On l’a vite replacé en attaque parce qu’on a détecté un sens du but précieux, rembobine Ould Ali. Son caractère correspond à ce qu’il a vécu dans sa jeunesse : il travaille sans rechigner, se donne à fond et ne calcule pas. Il préférera jouer soixante minutes à 200 % que nonante en se retenant.” Baroud ajoute : “Il est féroce sur le terrain mais humble, poli et réservé en dehors. ”

Au duel avec Siebe Schrijvers, le 29 juillet contre OHL.

Arouca, fin de contrat et opération

À 20 ans, Dabbagh plante six buts en huit matchs de AFC Cup, une compétition de clubs organisée par la Confédération asiatique. Il rejoint le SC Qadsia, au Koweït, puis Al-Arabi avec qui il remporte le championnat national.

C’est alors l’heure du grand saut vers l’Europe. Direction le FC Arouca, non sans mal. Son agent ne s’en cache pas : beaucoup de clubs se sont montrés réticents à transférer un Palestinien évoluant au Koweït.

Une fois à Arouca, Dabbagh doit patienter plus de deux mois pour obtenir son visa. La première saison est celle de l’adaptation. Quatre buts en 23 matchs. Puis l’éclosion : onze buts en 21 apparitions et une meilleure compréhension du jeu européen. La direction d’Arouca pense le prolonger, mais le joueur refuse, s’estimant apte à franchir une étape.

Janvier 2023. Malgré des offres exotiques, il s’engage avec Charleroi, qui envisageait un dédommagement pour le faire venir directement. Arouca refuse. Dabbagh “profite” de cette période d’entre-deux pour passer sur le billard et soigner son ménisque. Objectif : être directement opérationnel pour la préparation au Mambourg, où il se sait attendu.

Oday Dabbagh face à Mathias Delorge (Saint-Trond), le 3 septembre 2023.

Élargir la palette offensive

À Charleroi, on n’ignore pas qu’une d’adaptation sera nécessaire. “C’est un top joueur, vous verrez”, entend-on. Son profil, gaucher et athlétique “doit élargir notre palette de solutions offensives”, disait Felice Mazzù mi-mai. Aujourd’hui, Dabbagh est n°1 dans la hiérarchie des attaquants, “et plus on va avancer, mieux il va s’acclimater”, salive le coach.

Le chemin est encore long mais ses premières apparitions laissent entrevoir un potentiel prometteur, dos au but, dans le décrochage et en zone de vérité ; ainsi qu’une générosité immense dans les efforts. Ceux entrepris pour représenter sa Palestine natale sur la carte du football européen.