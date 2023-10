"On doit être plus malin" : les réactions après Union - Charleroi

À lire aussi

Vanhoutte : “Ça n’a pas toujours été facile aujourd’hui. Pas forcément parce qu’il y avait beaucoup de changements et qu’on n’avait pas beaucoup d’automatismes, mais parce que Charleroi a bien étudié notre jeu. Les espaces n’étaient pas forcément faciles à trouver. On n’a pas toujours été bon dans nos transitions quand on récupérait la balle et eux justement ont marqué comme ça. On est une vraie famille et on continue de le montrer saison après saison. Il faudra en profiter jeudi à Liverpool, c’est un rêve pour tout joueur de jouer là-bas. On devra jouer notre jeu et montrer nos qualités. ”

Blessin : “C’était un match difficile. Après le 1-0, on s’est un peu laissé endormir et on a les rendus plus fort. Le but annulé de Charleroi change tout, on aurait pu être en difficulté à ce moment-là. Ce scénario s’est déjà produit jeudi au RWDM où on relance l’adversaire. Mais je suis quand même content qu’on arrive à marquer deux buts dans ces circonstances. On est sauvé par les phases arrêtées, on a de bons tireurs et de bons joueurs de la tête. J’ai sorti Moris car il avait un petit problème physique. Ce n’est rien de sérieux, mais je ne voulais prendre aucun risque à ce moment-là de la saison.”