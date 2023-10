Et s’ils ont été plutôt patients jusqu’à présent, les Ultras de Charleroi ont mis un gros coup de pression aux Zèbres après la nouvelle défaite face à l’Union Saint-Gilloise ce week-end. Des joueurs à la direction, en passant par le staff : personne n’est épargné par les Storms Ultras. “Il est temps de prendre vos responsabilités”, sermonnent-ils, “Nous attendons plus qu’une réaction ou une prise de conscience. La bonne volonté ne suffit plus. Encore moins quand elle est irrégulière.”

Ils ont lancé un ultimatum au club. Au-delà de la mentalité, parfois défaillante dans le chef de certains, les Storms Ultras réclament davantage d’efficacité et de points. Concrètement, ils exigent “un 4 sur 6 minimum concernant les deux prochains matchs à domicile contre le RWDM et Anvers”, “une défaite interdite à Eupen le 28/10”, “une qualification absolue contre la terrible équipe de Tessenderlo (en Coupe, NdlR) , avec des joueurs qui ne prennent pas par-dessus la jambe cette rencontre”.

Sans quoi, les ultras promettent déjà de mener des actions : “À défaut, nos futures réactions aussi imaginatives que piquantes seront de la partie. Elles frapperont joueurs, staff et direction”, préviennent-ils, annonçant qu’ils continueront de soutenir leur équipe sans retenue jusqu’à la fin du mois d’octobre.