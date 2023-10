L’avis de l’expert après Union – Charleroi: Felice Mazzù, grands tâtonnements et grosse pression

C’est la première fois cette saison que Felice Mazzù opère un changement tactique aussi clair et incisif dès la mi-temps. À 3-1, il a transformé son 3-4-3 en 4-3-3 en intégrant Trebel dans le triangle médian, et tant pis pour le sacrifié Boukamir, pourtant pas spécialement plus à incriminer qu’un autre, ce dimanche.