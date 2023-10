Est-ce vraiment un problème dans les têtes à Charleroi ? : “Les qualités on les a, c’est mentalement où il faut se relever”

Dans la capitale, seul Marcq est venu réagir à la quatrième défaite de l’exercice des siens. Et à l’instar de son coach qui pointait “un problème de mentalité”, le défenseur central estime également que c’est dans les têtes que le bât blesse. “Il va falloir sortir un gros match face au RWDM comme on l’avait réalisé contre Courtrai. Au mental car les qualités, on les a mais c’est mentalement où l’on doit se relever.”

Le nul inaugural face à Louvain n’a pas encore été digéré

Pour le Français, c’est la réalisation refusée à Mbenza qui a constitué le tournant du match. “Si on revient à la pause avec un avantage de 2-1, le match est différent. À la mi-temps, il y avait de la déception et de la frustration. Ça nous a mis un coup au moral mais on ne doit pas se laisser faire comme ça.”

Un but refusé de manière licite peut-il expliquer à lui tout seul une apathie sur les deux coups de pied arrêtés suivants alors que l’Union avait déjà ouvert le score sur une telle phase ? Cela soulignerait vraiment le manque de mental du noyau d’autant plus que le score n’était que de 1-1 à ce moment de la partie.

Bien sûr, on peut attribuer une partie du mauvais bilan de Charleroi à un souci de mentalité. On a l’impression que les hommes de Mazzù ne se sont jamais remis du nul inaugural face à Louvain où ils avaient été floués de deux points par l’arbitrage. Symbole de cette équipe, Zorgane semble n’avoir pas digéré son faux départ cet été vers un club plus huppé.

Reste qu’il y a également d’autres problèmes notamment au niveau de la cohésion. Sur l’ouverture du score, Andreou largement fautif sur son duel aérien avec Sykes, a reproché à Koffi son inaction. En seconde période, c’est le portier et Marcq qui ne se sont pas compris sur un centre de François. Knezevic n’a pas hésité à enguirlander le jeune Sylla en fin de match. Le body language de certains joueurs lors des pertes de balle d’un coéquipier est aussi criant.

La réception du RWDM arrive très vite. Et avec ce volcan qui s’est réveillé du côté du Mambourg, la semaine s’annonce sous tension.