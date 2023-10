Changement de système, sacrifier des leaders : comment sortir Charleroi de ce marasme ?

On ne l’a pas vu venir et à vrai dire, on se demande comment nous n’avons pas anticipé cette crise qui a explosé à la tête de tous les amoureux carolos suite à la défaite à l’Union et aux propos de Felice Mazzù. Auparavant, le jeu produit par les partenaires de Zorgane rassurait. C’était un médicament placebo pour chasser un bilan comptable mauvais depuis le début de la saison.