Trois anciennes gloires du Sporting de Charleroi décryptent la crise actuelle : “Se séparer de Mazzù serait un fameux gâchis”

En trois grandes questions, nous les avons sondés sur la situation actuelle du RCSC, pour l’instant englué dans la zone rouge (14e avec 7 points sur 27) avant de recevoir ce vendredi à 20 h 45 le RWDM (9e, 12 points) pour la dixième journée de championnat. Déjà, la dixième.

Dante Brogno (à gauche avec le RFC Liège) et Roch Gérard (à droite avec la RUW Ciney) se sont déjà affrontés comme entraîneurs dans les divisions inférieures (ici en D3). ©ÉdA – Christophe Béka

1. Comment le Sporting en est-il arrivé là ?

Sur cette question, les trois anciennes gloires carolos abordent dans un premier temps la malchance et la poisse dont serait victime le Sporting depuis le début de la saison. Roch Gérard se montre d’ailleurs plutôt indulgent : “Clairement, pas grand-chose n’a tourné pour l’équipe alors qu’elle a souvent montré de bonnes choses.”

Il est rejoint par Dante Brogno : “Chaque petite approximation s’est payée cash. Pour un collectif, c’est dur à accepter quand cela se répète de semaine en semaine. Dernier exemple en date avec ce but annulé pour un hors-jeu de peu, à l’Union, juste avant la mi-temps. Quelques minutes plus tard, dans l’autre sens, le but est (logiquement) validé pour quelques centimètres…”

Marco Casto se dit moins convaincu par l’argument : “Tu peux avoir le destin contre toi une fois ou deux, mais pas sur neuf matchs. C’est qu’il y a autre chose.” On y arrive.

guillement Depuis Nicholson, il n'y a plus de tueur devant le but.

Deuxième et principal élément mis en avant par les trois hommes : le noyau. Avec des nuances, toutefois. “Je comprends le modèle économique du club qui achète des joueurs méconnus à bas coût pour ensuite revendre avec une plus-value, mais comment cela se fait-il qu’il n’y a pas un vrai buteur capable de planter 12 ou 15 buts sur la saison ? ”, s’interrogent Gérard et Brogno.

Ce dernier, entraîneur à la RAEC Mons, actuel leader en D2 ACFF, cite des joueurs qu’il aurait aimé voir à Charleroi. “Pourquoi n’y a-t-il pas un Koita de Saint-Trond ou un Denkey du Cercle, à Charleroi ? ”

Casto embraye : “Depuis Shamar Nicholson (NdlR : 31 buts en 83 matchs dont 13 en 18 matchs en 2021-22), qui était déjà un pari – réussi pour le coup – quand il est arrivé en 2019, il n’y a plus de tueur devant le but. Quantitativement, il y a des attaquants, mais est-ce que ce sont réellement les profils dont Charleroi a besoin ? Plutôt que d’en empiler quatre ou cinq sans qu’aucun ne sorte du lot, n’aurait-il pas mieux valu mettre le prix sur une valeur sûre ?”

Brogno refuse d’être pessimiste ou négatif avec le Sporting. Surtout pas avec Felice Mazzù. Indirectement, il pointe les joueurs du doigt. “Felice fait ce qu’il peut avec ce qu’il a. Après neuf matchs, il est déjà temps de tirer l’une ou l’autre conclusion sur les manquements de l’effectif”, pense l’ancien numéro 11 légendaire.

Casto va plus loin sur la politique sportive et la communication : “En début de saison, quand tu annonces ambitionner le top 6 mais que tu ne disposes pas de l’effectif adéquat pour y arriver, c’est difficile d’assumer ensuite. C’est un jeu dangereux. ”

Il ne cible pas que le secteur de l’attaque : “La solidité défensive et un entrejeu travailleur ont très souvent été la base du collectif, à Charleroi. Or, je pense qu’on arrive à la fin d’un cycle. On voit que Zorgane est déçu de ne pas avoir obtenu le transfert qu’il espérait cet été. Il n’est plus aussi régulier ni aussi souverain. Ilaimaharitra est pour moi un super joueur, mais il accuse le coup. Dans les têtes, ça joue…”

guillement Quid de Trebel ?

Et que dire d’Adrien Trebel ? “J’ai énormément de respect pour lui. C’était un excellent joueur. C’était. Mais depuis quand n’a-t-il plus enchaîné les matchs à son niveau ? Selon moi, il ne fallait pas miser sur lui.”

Roch Gérard résume avec son flegme légendaire : “Quid de Trebel ? ” Puis il nuance : “Il ne faut pas dramatiser la qualité du noyau non plus. Il est largement fait pour jouer autre chose que le maintien.”

2. Faut-il continuer avec Felice Mazzù ?

Il y a consensus. À entendre nos trois interlocuteurs – qui sont (ou ont été) entraîneurs certes essentiellement dans les divisions amateurs –, Felice Mazzù n’est pas en cause. “Je comprends son coup de gueule après la défaite à l’Union, personne n’aime être ridicule, défend Dante Brogno. Il estimait sans doute qu’il fallait aller plus loin dans son discours pour réveiller ses joueurs.”

Marco Casto et Roch Gérard s’interrogent sur le bien-fondé d’un éventuel changement d’entraîneur dans ce cas-ci. “C’est devenu la mode de se poser ce genre de questions très rapidement dans le football, mais je ne pense pas que ce soit la solution, sauf si les joueurs ne sont plus derrière lui. Je ne suis pas dans le vestiaire… Mais ce serait un fameux gâchis.”

Marco Casto a coaché huit saisons au RFC Meux, en Promotion puis en D2 ACFF. ©ÉdA – Frédéric de Laminne

Casto prolonge le propos : “Ses déclarations, même à chaud, étaient criantes de vérité. C’est un excellent entraîneur mais si les joueurs n’adhèrent pas ou plus, ça devient compliqué… Le match du RWDM sera une partie de la réponse. Il faudra trois points. Pas un. Trois ! Et idéalement, Charleroi devra aussi engranger quelque chose après la trêve, à domicile contre l’Antwerp. Après, selon ces deux matchs-là, si Charleroi et Mazzù se séparent, qui engager pour lui succéder ? Quand je vois qu’un entraîneur comme Glen De Boeck revient dans le circuit à Courtrai, ça me fait sourire…”

On l’a compris, selon notre trio, un divorce ne constitue pas la solution à privilégier à l’heure actuelle.

3. Charleroi est-il vraiment menacé par la relégation ?

S’il n’exerce plus aujourd’hui, Marco Casto a été entraîneur en promotion et en D2 ACFF, durant huit saisons à Meux (Namur). Pour répondre à cette troisième question, il ressort l’une de ses expressions favorites : “Quand tu joues le cul du baudet (sic), tu le joues jusqu’au bout…” Traduction : quand une équipe est si mal embarquée dans une saison, elle joue le maintien jusqu’à la fin. Pourquoi ? “Parce que les gars jouent différemment et qu’une certaine peur s’installe. Sauf si un déclic intervient rapidement et que la spirale s’inverse, mais c’est rare.”

guillement Contrairement à Seraing la saison dernière ou Courtrai cette année, Charleroi ne s'attendait pas à jouer le maintien.

Un discours teinté de crainte mais qui est partagé par Roch Gérard, ancien entraîneur d’Aische, de Heppignies et de Ciney, et qui officie pour la septième saison au PAC Buzet : “À l’inverse d’équipes comme Seraing la saison dernière ou Courtrai et le RWDM cette saison, Charleroi n’était pas prêt à jouer le maintien. Il ne s’y attendait pas du tout. Dans l’approche psychologique d’une saison, ça joue énormément.”

Les Carolos doivent prendre conscience de la situation, l’accepter, et enfiler leur bleu de travail. “J’entends beaucoup de gens dire qu’on n’a joué que neuf matchs, mais moi je dirais plutôt qu’on a déjà joué neuf matchs ! Presque un tiers de la phase classique, ça va vite, hein ! ”

Et Roch Gérard de tirer la sonnette d’alarme : “Tout peut aller vite dans un sens comme dans un autre, mais quand tu te trouves dans la zone rouge au tiers du championnat, oui, tu es concerné par la lutte pour le maintien.”

guillement Je connais bien la maison et je suis persuadé que l’équipe va se ressaisir, se redresser.

Sous-question : comment s’en sortir ? Selon les trois anciens joueurs, le salut passera par les matchs à domicile. “C’est d’abord là qu’il faut engranger des points et retrouver de la confiance même si, ces derniers temps, on a de moins en moins cette sensation de solidité, de bastion, au Mambourg. Charleroi doit à nouveau faire peur.”

Dante Brogno, lui, reste optimiste. Il prône l’unité et la patience. “Le club dans son ensemble doit rester solidaire. L’effectif, bien sûr, mais aussi tous ceux qui gravitent autour. Je connais bien la maison et je suis persuadé que l’équipe va se ressaisir, se redresser.”

Il faudra pour cela gagner. “Si tu l’emportes deux fois de suite, même 1-0 à l’arrache, tu es relancé, et tant l’analyse que la dynamique changent alors complètement.”