Felice Mazzù avant Charleroi – RWDM : “On ne doit pas considérer le RWDM comme un promu mais comme une équipe qui se stabilise en D1”

guillement De ce que j’ai vu en semaine, les joueurs ont pris conscience qu’on arrive à un moment très important où il faut absolument réagir.

”J’étais fâché parce que, même si on a fait une première mi-temps cohérente et qu’on aurait dû rentrer aux vestiaires au moins avec un score de 1-1, on a ensuite donné la victoire à l’Union, a déclaré le coach carolo à la veille de la réception du RWDM. J’étais aussi fâché parce que je voulais une réaction qui n’est pas venue. Les joueurs l’ont eue cette semaine à l’entraînement. Ils ont été très professionnels, très sérieux. De ce que j’ai vu, ils ont pris conscience qu’on arrive à un moment très important où il faut absolument réagir.”

Le regard tourné vers vendredi... avant la trêve.

Cela passera par une autre intensité et une autre mentalité ce vendredi soir (20h45) au Mambourg face au RWDM.

”C’est une équipe qui mérite d’être là où elle est (NdlR : 9e, 12 points) parce qu’elle montre de bonnes choses avec de l’intensité, de la vitesse et du gabarit. Le club a bien transféré avec les moyens que vous lui connaissez, dit Mazzù. Malgré l’absence de Biron (blessé), il y a la créativité de Mercier, la puissance et la taille de Gueye entre autres… On ne doit pas considérer ce match contre une équipe qui vient d’être promue mais contre une équipe qui commence à se stabiliser en D1A.”

À lire aussi

Vers un maintien du 3-4-3

Alors qu’il avait modifié son système à la mi-temps dimanche dernier, passant alors à un schéma en 4-3-3 avec Trebel en pointe basse, quelle sera l’option prise par Felice Mazzù ce vendredi ?

Entre les lignes, on suppose qu’il devrait revenir à son schéma en 3-4-3 : “Ce serait trop facile de tout remettre en question et de prendre des décisions comme tant de personnes voudraient que je les prenne. Et comme j’ai pu les lire dans la presse à propos des cadres, de la défense ou du gardien… Il faut mesurer l’équilibre entre ce qui a été fait, les qualités dont on dispose, et savoir si c’est à cause de la qualité individuelle et collective, ou plutôt d’un manque d’intensité, de courses défensives… Moi je pense qu’on est plutôt dans ces paramètres-là.”

guillement Dans tout ce qu'on fait, on doit mettre une grosse intensité.

Le message est clair, alors que Charleroi ne compte toujours que 7 points en 9 matchs. “Dans tout ce qu’on fait, on doit mettre de la grosse intensité. Les équipes qui sont mieux classées que nous mettent beaucoup plus d’intensité. Là, on doit corriger le tir. Changer le gardien, la défense ou ci ou ça, ce ne sont pas des solutions immédiates ou idéales dans notre situation. Parce qu’il y a une stabilité à garder avec des choses qui ont déjà fonctionné.”

À lire aussi

La sélection (à choisir parmi) : Koffi, Patron, Delavallée, Bager, Andreou, Knezevic, Marcq, Boukamir, Monticelli, Rogelj, Dragsnes, Trebel, Ilaimaharitra, Zorgane, Morioka, Mbenza, Heymans, Guiagon, Dabbagh, Badji, Ntelo, Stulic.

Principaux absents : Van Cleemput, Bernier, Nkuba, Benbouali (revalidation), Bessilé, Ozornwafor (choix).