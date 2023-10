Felice Mazzù : “Je ne regrette pas ce que j’ai dit”

Ses déclarations d’après-match

”J’étais fâché parce que, même si on a fait une première mi-temps cohérente et qu’on aurait dû rentrer aux vestiaires au moins avec un score de 1-1, on a ensuite donné la victoire à l’Union, a répété le coach carolo ce jeudi à la veille de la réception du RWDM (9e, 12 points). J’étais aussi fâché parce que je voulais une réaction qui n’est pas venue.”

Une déception légitime pour un entraîneur qui aime et protège toujours son groupe. “Mais même si j’étais fâché, je n’oublie pas tout ce qui a été fait de bien avant cette mi-temps. Les joueurs ont été sérieux et professionnels cette semaine. De ce que j’ai vu, ils ont pris conscience qu’on arrive à un moment très important où il faut absolument réagir.”

guillement Tout est interprété pour que cela prenne de l'ampleur.

Plus surprenant, à entendre Felice Mazzù, les journalistes auraient surinterprété ses propos. “Je ne suis pas surpris de la presse à partir du moment où tout est interprété pour que cela prenne de l’ampleur. Les choses dites sont peut-être transformées ou alors on leur donne un sens qui permet qu’elles prennent de l’ampleur. C’est ce que vous, la presse, voulez en faire. Et ce que les réseaux sociaux veulent en faire.”

guillement Je verrai la prochaine fois que je suis chaud parce que là, je suis froid...

Sa réaction à chaud était évidemment une manière de secouer ses joueurs, rien de plus. Un levier toutefois risqué qu’il réenclencherait si c’était à refaire. “Je verrai la prochaine fois que je suis chaud parce que là, je suis froid, a glissé Mazzù en boutade, tout en admettant “un moment d’émotion […] mais je ne regrette pas ce que j’ai dit.”

Sa position fragilisée ?

À 57 ans, et avec une telle expérience dans le football professionnel, le Carolo sait sans doute pertinemment que son discours pourrait représenter une arme à double tranchant : si son équipe se réveille et s’impose vendredi, on criera au coup de génie managérial.

À l’inverse, en cas de résultat défavorable, cela pourrait fragiliser sa position et donner l’impression que le message ne passe plus. “Le danger d’un homme est tellement minime par rapport au danger d’un club… Aujourd’hui, je ne dois pas penser à moi mais bien au club, à la direction, à l’équipe et aux supporters”, a-t-il évacué.

Des supporters qui devraient être environ 7 000 ce vendredi au Mambourg, dont quelque 420 Molenbeekois.

L’état du terrain

À l’issue de la victoire face à Courtrai (1-0, le 23 septembre), la pelouse carolo avait essuyé quelques critiques. Trop de faux rebonds, pas assez d’arrosage et donc un manque de fluidité dans la circulation du ballon.

guillement Le terrain ? Notre situation ne nous permet pas d’émettre des critiques sur quoi que ce soit.

Mazzù a coupé court : “Notre situation ne nous permet pas d’émettre des critiques sur quoi que ce soit. Peu importent les circonstances qui nous entourent, on doit juste se battre, mettre de l’intensité… Ce serait trop facile de parler du terrain, même si je peux comprendre les joueurs par rapport à notre circulation et à la rapidité qu’on veut mettre avec le ballon. Mais c’est à nous de trouver des solutions pour prendre des points.”

Et éloigner définitivement l’incendie menaçant.