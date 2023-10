Les supporters de Charleroi lancent un appel à la mobilisation pour soutenir les Zèbres

Pour eux, ce n'est pas la faute du supporter... mais il faut tout faire pour le convaincre de revenir. Et pas que lors des moments importants ou des grosses rencontres. "Il est malheureux de se dire que lors des années de maintien et dans les ultimes moments , là le stade est plein, là on met le paquet pour faire venir - quasi en les suppliant - René et Micheline qui ont encore une écharpe des années 2000 mais qui ne viennent plus pour toute une série de raisons. Rationnelles ou irrationnelles."

Pour ramener du monde, le collectif lance un appel à la mobilisation. "On lance plutôt un appel, une demande….à ce qui nous lie tous. Et de manière différente pour tout le monde. La passion, la ferveur, l’envie de retrouver pour beaucoup le parfum d’un stade qu’ils ont choisi de moins fréquenter…mais qui ne peuvent s’empêcher de regarder quand même ce qu’a fait le « Sporting » ce week-end. Nous, on aimerait bien qu’à l’occasion du match contre le RWDM et des autres…que chacun qui est venu une fois au moins dans ce stade, y revienne. Et si vous n’y êtes jamais venu…et bien c’est l’occasion. On ne vous promet aucune victoire vu notre niveau « pro » sur la pelouse. Par contre, on vous promet que l’on fera tout pour faire rugir ce stade aussi fort que la Bombonera et que nos 90 minutes en tribunes seront - obligatoirement - à la hauteur de l’amour et de la rage que nous éprouvons…pour impulser sur le sportif et nous sortir la tête un peu hors de l’eau."