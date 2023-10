Vetle Dragsnes, héros de Charleroi-RWDM grâce à un but phénoménal : “Je l’ai marqué à l’instinct.”

Le Norvégien se remettait à peine de cet ascenseur émotionnel où Charleroi a renversé la partie dans le temps additionnel. “Nous avons un état d’esprit d’équipe incroyable. En seconde mi-temps, on a contrôlé la partie mais on n’arrivait pas à marquer. Notre retour est dingue. Après l’erreur, nous n’avons pas paniqué. Il restait des minutes. On savait qu’on faisait un bon match et il fallait pousser, pousser, pousser.”

Au point où une échauffourée a éclaté entre lui et Mboup ce qui a conduit à l’exclusion injuste de Gueye. “Ça fait partie du football. Les deux équipes voulaient gagner”, conclut le Zèbre avec un sourire.