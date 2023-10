Dabbagh et Dragsnes réaniment le Sporting Charleroi face au RWDM

Une énorme bouffée d’oxygène pour Charleroi qui était privé de son capitaine Ilaimaharitra, blessé dès l’échauffement et remplacé par Morioka qui n’avait plus joué depuis un mois (le 3 septembre contre Saint-Trond). C’était aussi le retour de Knezevic, préféré à Boukamir et dont l’engagement de tous les instants a percolé sur ses équipiers. La moindre des choses, naturellement, après la deuxième mi-temps collectivement soporifique de dimanche dernier à l’Union (3-1).

Jusqu’au-boutisme

Felice Mazzù attendait d’ailleurs une vraie réaction d’équipe. Un message appuyé par le public et les Ultras, dont le leader s’était invité dans le vestiaire en avant-match pour une dose de motivation supplémentaire. Le traitement a fait effet la première demi-heure durant laquelle les Carolos ont monté le curseur d’un petit cran dans tous les domaines. Engagement, intensité, jeu vers l’avant. La pelouse, abondamment arrosée, a cette fois facilité une circulation plus fluide, aidant Charleroi à prendre l’initiative. Mais comme un air de déjà-vu, les maux carolos sont rapidement réapparus. Les Zèbres, certes dangereux à l’une ou l’autre reprise, n’ont pas conclu. Le moral en a pris un coup et ils ont ensuite peiné à chercher leur second souffle face à un adversaire cynique.

Le RWDM marque le pas

Claudio Caçapa avait maintenu son 3-4-2-1 et inaugurait l’association Mercier et Reine-Adélaïde en soutien de Gueye, orphelin de son binôme Biron, blessé. Les deux meneurs de jeu se sont par moments marchés dessus, ce qui peut expliquer l’une des prestations les moins abouties des Bruxellois cette saison. Et pourtant, ils sont passés tout proche d’un petit hold up.

Mais il était écrit que ce premier match de la dixième journée serait indécis jusqu’au bout. Les Carolos n’ont rien lâché et ont retourné une situation impossible. Le retour de la mentalité Charleroi sur laquelle il faudra poursuivre, pour confirmer après la trêve. Car le contenu reste fragile.

Le RWDM, réduit à dix dans les arrêts de jeu à la suite de l’exclusion du nerveux Gueye, marque le pas avant un triptyque (Westerlo, Saint-Trond puis Courtrai) lors duquel il devra engranger. D’ici là, Charleroi aura retrouvé ses esprits.