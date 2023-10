Charleroi : le miracle qui chasse l’injustice

À lire aussi

Comme pour marquer le coup d’un nouveau départ, Charleroi a surmonté les éléments contraires pour arracher cette victoire méritée, dont le forfait de son capitaine Ilaimaharitra dès l’échauffement et la boulette de son gardien Koffi pour offrir le 0-1 à Gueye (82e).

À ce moment-là, “je commençais à préparer mon discours d’après-match, confiait Felice Mazzù. J’ai ensuite été submergé d’émotions avec ces deux buts. Un soulagement, un relâchement et une grosse envie de partager cette joie avec les joueurs. C’est le genre de fin de match excitante qu’on a déjà connue dans le passé ici à Charleroi et c’est bien qu’on ait pu le revivre dans une période pas simple pour nous. Les joueurs ont prouvé qu’ils étaient encore bien ensemble, en groupe et courageux. ” Et donc aussi derrière leur entraîneur.

Confirmation attendue

Si cette victoire – rendue plus belle par son épilogue inimaginable – a libéré tout un club, elle doit surtout servir de véritable déclencheur pour lancer durablement la saison carolo. Il est temps.

Ce miracle du 6 octobre est en quelque sorte une manière de définitivement tourner la page des malheurs précédents, dont le partage inaugural contre OHL lors de la première journée (1-1, le 29 juillet).

Ce jour-là, sans un penalty injustement accordé aux Louvanistes, Charleroi aurait entamé sa saison par une victoire qui aurait conditionné tout autrement le premier tiers de son championnat.

Un événement dont on n’a peut-être pas pris la pleine mesure, à l’époque, et que le Sporting, en interne, a longtemps traîné comme un fardeau. Une cicatrice que le come-back inouï de vendredi doit guérir pour laisser place à une spirale positive, un renouveau. Si un tel dénouement ne le permet pas, alors que faut-il ?

Vetle Dragsnes félicité par Damien Marcq, capitaine d'un soir.

Bien sûr, seuls les prochains matchs valideront (ou non) cette réflexion : à domicile contre l’Antwerp le 21 octobre puis à Eupen le 28 avant un déplacement à Tessenderlo en Coupe de Belgique trois jours plus tard.

“Comment s’assurer que cela va perdurer ? Dans le football, celui qui dit qu’il sait tout se trompe, a répété Mazzù, prudent car conscient que son équipe reste friable. Je ne sais pas vous dire qu’il y a eu ce déclic mais ce qui est important, c’est que les joueurs sont désormais conscients qu’ils sont capables de le faire. ”

Une arme précieuse s’ils se retrouvent à nouveau menés tardivement. En espérant qu’entre-temps Koffi aura enfin retenu la leçon.