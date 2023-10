Bagarre, exclusion et deux buts tardifs à Charleroi-RWDM : un fameux baptême du feu pour l’arbitre Théophile Diskeuve en D1A

À 29 ans, ce Namurois a donc remplacé au pied levé le numéro 1 de l’arbitrage belge pour siffler une dernière demi-heure complètement folle émaillée d’une quasi-bagarre entre joueurs, d’une exclusion et de deux buts dans les arrêts de jeu (92e et 101e), le tout dans un Mambourg en délire. Autant dire qu’il a emmagasiné une précieuse dose d’expérience en peu de temps.

Avec une telle tension des deux côtés, Théophile Diskeuve n'a pas vécu une fin de match simple à gérer.

Fierté familiale

”Ce n’est jamais un cadeau de reprendre un tel match en cours de route mais je trouve qu’il s’en est bien tiré, raconte son frère aîné Hippolyte, ancien arbitre jusqu’en D2 ACFF mais qu’une blessure au genou a contraint à une retraite prématurée. Je regardais le match sur Internet, et donc avec quelques minutes de retard sur le direct. J’ai reçu un SMS d’un ami présent au stade qui me disait que Théo allait monter au jeu. Je pensais qu’il blaguait sur le niveau de jeu des joueurs (rires).”

Mais une fois le décalage rattrapé, l’étonnement et la fierté l’ont submergé en apercevant son frère s’emparer du sifflet. “Je suis évidemment très fier et très heureux pour lui. On a débriefé sa prestation après le match et, personnellement, avec l’adrénaline, j’ai même eu du mal à dormir.”

Pas aidé par le VAR

Le débriefing fut plutôt positif pour une grande première à ce niveau. “Il a tout de suite été dans le bain avec une décision justifiée de non-penalty et une première carte jaune adressée (NdlR : au Molenbeekois Camara). Il a pris ses responsabilités même si certains joueurs expérimentés ont tenté de la jouer à l’influence.”

Sa seule erreur réside vraisemblablement dans l’attribution d’un carton jaune à l’attaquant Makhtar Gueye, provoquant son exclusion, lors d’une échauffourée dans les arrêts de jeu alors que l’altercation initiale avec le Carolo Dragsnes concernait Pathé Mboup.

“Ce n’est pas une erreur claire et évidente puisque Gueye a tout de même pris part à la cohue, même si c’était visiblement avec de bonnes intentions qui ne méritaient probablement pas de carton, analyse l’ancien arbitre Alexandre Boucaut. Mais le VAR aurait pu l’inviter à consulter le petit écran puisqu’il s’agit d’une mauvaise identification. Cela dit, dans une telle mêlée, c’est difficile à juger. Et hormis cette phase, Théophile a rendu une bonne copie. J’en profite pour lui souhaiter le meilleur.”

Il a remplacé Lawrence Visser au pied levé pour la dernière demi-heure. ©TSI

Doublement diplômé

L’arbitrage, c’est donc une histoire de famille chez les Diskeuve. Inspiré par son grand frère, lui-même aiguillé par ses grands-parents, Théophile a enfilé le sifflet à l’âge de 16 ans. Son premier match : Arquet – UR Namur en U13.

En 2017 dans les colonnes de L’Avenir, le Namurois confiait ses débuts hésitants : “Très timide au début, j’ai mis un peu de temps à m’imposer. Mais l’avantage d’avoir joué au football (NdlR : au niveau provincial dans les clubs du CAPS Namur, Malonne et Flawinne) m’a clairement aidé. Les conseils de mon frère aussi.”

Sa passion, son ambition et son travail lui ont ensuite permis de rapidement gravir les échelons du football provincial puis des divisions inférieures. Diplômé ingénieur de gestion, Théophile Diskeuve a réalisé une fois aux portes du monde du travail qu’il rêvait d’autre chose. De l’arbitrage.

Suivant son destin, il a alors repris des études en éducation physique. Un cursus qu’il menait en parallèle à son éclosion dans l’arbitrage et qu’il a terminé il y a quelques semaines. “Il poursuit mes rêves”, sourit son frère, lui aussi diplômé en éducation physique et qui s’occupe d’ailleurs des programmes d’entraînements pour les arbitres en province de Namur.

Théophile et Hippolyte Diskeuve dans le jardin familial, en 2017. ©Florent Marot (EdA)

Plus ouvert et plus à l’aise

Théophile Diskeuve vit sa deuxième saison comme arbitre principal en D1B – il a notamment sifflé FC Liège – Lommel la semaine dernière – tout en étant désigné épisodiquement comme quatrième arbitre en D1A. Un rôle qu’il avait d’ailleurs occupé lors de Charleroi – Saint-Trond, le 3 septembre. On l’avait alors vu pratiquement enlacer Felice Mazzù pour le calmer.

Une proximité qui caractérise l’arbitrage de Mr Diskeuve ? “Théo est strict mais commence à extérioriser son côté sociable et démonstratif, reprend son frère. Il paraît plus ouvert et plus chaleureux qu’à ses débuts. Plus à l’aise aussi, sans doute. Et comme disait Alexandre Boucaut récemment : avec l’expérience, les arbitres savent avec quels joueurs et quels entraîneurs ils peuvent facilement discuter et plaisanter ou non…”

Théophile Diskeuve aura encore l’occasion de s’en rendre compte.