Felice Mazzù se félicite de l’amical remporté aux Francs Borains (0-3) : “Tout est positif, surtout dans l’attitude”

Au lieu de cela, Charleroi s’est imposé largement (0-3) face au Francs Borains grâce à Stulic et un doublé de Heymans. Voici les enseignements à tirer de cet amical qui entre dans une période de dur labeur malgré la trêve internationale.

Stulic marque des points, Heymans aussi

Déjà à la base de l’égalisation de Dabbagh face au RWDM, Stulic a ouvert le score après un début de match difficile de la part des siens. “On n’a pas très bien commencé le premier quart d’heure face à une opposition qui a de la qualité. C’était agréable car les Francs Borains ont toujours cherché à jouer, analyse Felice Mazzù. Notre attitude a été bonne. C’est ça qui est le plus important alors que ce n’est pas évident de disputer une rencontre sans enjeu durant une trêve. Nous avons marqué trois buts, réalisé une clean-sheet. Tout est positif.”

Seul joueur de champ carolo à avoir disputé l’intégralité de la partie, Heymans s’est signalé en inscrivant un doublé salvateur pour sa confiance, lui qui paye l’arrivée de Guiagon. “Ça faisait longtemps qu’il n’avait pas joué dans la longueur car lors des derniers matchs, il entrait pour 10 ou 15 minutes. J’ai tenté d’équilibrer les temps de jeu”, poursuit le technicien.

Van Cleemput, Benbouali : le retour des blessés

Le T1 peut avoir le sourire. Il a pu aligner des joueurs qui reviennent de longues blessures. Ainsi, Van Cleemput était titulaire pour la première fois depuis le 11 juillet et son souci physique aux ischios à Ostende. “À la base, il devait jouer une mi-temps mais il se sentait bien donc je lui ai donné 55 minutes. Il va revenir progressivement.”

guillement Jules devait jouer à la base une mi-temps mais il se sentait bien

À un quart d’heure de la fin, Benbouali a également réalisé son retour sur les prés, lui qui a bataillé dur depuis janvier et sa rupture des ligaments croisés. “Il a fait ce que j’avais demandé. Il y a une bonne action où il a failli marquer. Je lui ai dit 'Tu manques ton occasion et tu baisses la tête. Pourquoi ? Ça fait huit mois que tu n’as plus joué. L’important, c’est que tu aies touché le ballon contre un adversaire et pas des coéquipiers à l’entraînement'.”

L’Algérien profitera de la trêve pour continuer à travailler mais il postulera, comme Van Cleemput, à une place dans la sélection face à l’Antwerp.

Le retour (temporaire) du banni

On ne peut pas vraiment le qualifier de banni car Loïc Bessilé s’entraîne avec le groupe mais le Franco-Togolais sait, à l’image d’Ozornwafor, que Mazzù ne le prendra jamais dans la sélection en championnat. Ce mercredi, il a tout de même reçu du temps de jeu. “C’est une façon de le remercier de son attitude, de sa mentalité et de son implication. Loïc a un respect énorme. Il n’est jamais en retard et il se donne à fond. J’ai voulu lui montrer que j’étais avec lui malgré sa situation difficile.”

Les jeunes à la fête

En deuxième période, de nombreuses nouvelles têtes ont fait leur apparition: Okumu, Amine Boukamir (16 ans), Teugels (17 ans), Denuit. Ils ont pu emmagasiner du temps de jeu avec les pros. “Dès qu’on peut leur en donner, on le fait”, confie Mazzù. “Ils font un super championnat. Le mérite revient à Frankie (Frank Defays) qui fait un boulot extraordinaire avec les U23.”

Charleroi : Patron ; Bager (80e Denuit), Knezevic (46e Marcq), Van Cleemput (55e Bessilé) ; Rogelj (46e Lutte), Dragsnes (46e Teugels) ; Morioka (75e A. Boukamir), Heymans, Guiagon (75e Da Silva), Badji (80e Okumu), Stulic (75e Benbouali).

Les buts : 20e Stulic (0-1), 35e Heymans (0-2), 77e Heymans (0-3).