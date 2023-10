Charleroi : Nikola Stulic, la trêve du déclic pour l'attaquant des Zèbres ?

À lire aussi

Cette montée au jeu est venue récompenser les efforts de Stulic. Pour le coup, il a essentiellement profité d’un fameux concours de circonstances. Car si Marco Ilaimaharitra ne s’était pas blessé à l’échauffement, Stulic aurait une fois encore vécu la rencontre depuis la tribune. En effet, il a intégré la feuille de match à la dernière minute, à la place de Ryota Morioka qui a lui-même remplacé le capitaine malgache au pied levé dans le onze de base. Un signe du destin.

Blessure et suspension

Pourtant, le premier tiers de saison du numéro 19 carolo, acheté en janvier pour environ 750 000 euros (avec un pourcentage à la revente) au club serbe de Radnicki Nis, n’a franchement pas été un long fleuve tranquille. Pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il a subi une blessure à la cheville lors de ces premiers mois en Belgique.

Ensuite, titulaire lors du premier match de championnat contre OHL (1-1, le 29 juillet) après avoir inscrit deux buts en préparation, Stulic a été exclu dès la dix-septième minute pour un tacle à retardement bêtement effectué au rond central. Un excès d’engagement inutile et un brin de naïveté qui lui ont valu deux matchs de suspension. Pas idéal aux yeux de l’entraîneur, d’autant moins quand il y a une telle concurrence dans ce secteur.

Un quota défavorable

À son retour, il a eu droit à deux petites montées au jeu : quatorze minutes contre Genk (0-0, le 20 août) puis quatre minutes lors de la défaite concédée à Anderlecht (2-1, le 27 août).

Pire, il a passé les quatre suivants sur le banc ou carrément en tribune. Notamment parce que Felice Mazzù doit jongler avec l’obligation d’aligner six joueurs belges (ou assimilés) sur la feuille de match. Or, avec le départ de Jackson Tchatchoua couplé aux blessures de Jules Van Cleemput, Antoine Bernier et Ken Nkuba, les possibilités sont réduites.

guillement C'est un exemple pour le groupe.

C’est aussi pour cette raison que Martin Delavallée a régulièrement figuré comme deuxième gardien à la place du Français Pierre Patron ou que des garçons comme Thomas Lutte et Roméo Monticelli, certes prometteurs mais encore tendres pour la D1A, se sont parfois retrouvés parmi les dix-huit. Sans oublier que l’émergence de Youssuf Sylla a également fait reculer Stulic dans la hiérarchie des attaquants autrement que sur le simple critère de la nationalité.

Mazzù charmé par sa mentalité

”La mentalité de Niko est exemplaire, avait salué Felice Mazzù à l’issue du match amical disputé par Charleroi aux Francs Borains durant la trêve internationale et lors duquel le Serbe avait marqué. Il sait qu’il n’est pas toujours dans le groupe parce que je dois faire attention au nombre de Belges sur la feuille de match et que, par conséquent, je dois me passer de certains étrangers. Mais son état d’esprit est impeccable quand il va jouer avec les U23. C’est un exemple pour le groupe.”

De fait, après une lente acclimatation, il nous revient que l’implication du Serbe – qui suit assidûment ses cours de français – demeure intacte lorsqu’il évolue avec les Zébra Élites. Ce n’est évidemment pas ce dont il rêvait en signant au Sporting mais il sait qu’il peut y emmagasiner du rythme et de la confiance. D’ailleurs, c’est bien simple, il en est le meilleur buteur cette saison avec quatre buts en quatre matchs, lui qui en avait déjà planté deux en trois rencontres la saison dernière en Nationale 1.

Il lui reste désormais à ouvrir son compteur avec les A. Parce qu’après la pluie…