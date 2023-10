Felice Mazzù dispose de la recette pour battre l’Antwerp : “Il faut être des chiens de la casse”

Pour battre l’Antwerp, le technicien possède la recette. Et les Carolos aussi. La saison dernière, Frank Defays avait vaincu le matricule 1 lors de son intérim. Quelques mois plus tard, les Zèbres s’étaient imposés au Great Old malgré l’exclusion de Marcq en seconde période.

”Le secret, c’est qu’il faut avoir une grosse mentalité, être des guerriers. Plus précisément des chiens de la casse comme j’aimais appeler mes joueurs lors de mon premier passage, sourit le technicien. On avait eu un peu de chance et un grand gardien. Mon équipe s’était battue à dix. On n’avait rien lâché.”

Voilà pour les ingrédients d’une victoire qui lancerait définitivement la saison du Sporting. En parlant de grand gardien, comment s’est remis Koffi de sa bévue face au RWDM ? Le succès a fait passer son erreur au second plan. Et les trois points lui ont peut-être permis de la digérer directement. “Ce n’est pas nécessaire d’en parler, recadre le coach. Vous oubliez tous les ballons qu’il nous a sauvés. Il ne faut pas en faire tout un plat.”

Le portier burkinabé, qui n’a pas été en sélection en raison d’une douleur à la hanche, passera au révélateur face à l’armada offensive anversoise emmenée par Janssen. S’il valide ce test et que le Sporting accomplit également un grand match face à une telle équipe, nul doute alors que le mauvais début de saison pourra définitivement être oublié.