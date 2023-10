“C’est bizarre de venir quand le stade est vide, s’étonne la jeune femme, qui ne se considère cependant pas comme une ultra. Capo (NdlR : un meneur dans une tribune) et ultra ne vont pas obligatoirement de pair. Je ne fais d’ailleurs pas partie d’un groupe d’ultras en tant que tel, mais je sais que je suis acceptée dans la grande famille des Storm, le groupe le plus influent à Charleroi, entame l’étudiante. J’ai tout mon cœur avec eux mais ce n’est pas spécialement un objectif d’en faire partie à l’avenir. ”

Sous un soleil couchant, en cette fin d’après-midi d’octobre, elle nous a raconté sa passion pour le Sporting et le symbole qu’elle peut représenter dans un milieu éminemment masculin.

En haut de son perchoir. ©JC Guillaume

Tombée dans la marmite

Le Mambourg, c’est un peu la deuxième maison de Williane. C’est donc tout naturellement qu’elle se dirige vers sa place en tribune et qu’elle grimpe sur le quatrième perchoir derrière le but, de là où elle lance ou reprend les chants, pour une petite séance photo avant d’éclairer la genèse de sa passion.

“Je me souviens de mon premier match vécu ici avec mes parents. Je devais avoir 6-7 ans. On était en T1 supérieure, c’était autrement plus calme que la T4, sourit la jeune Carolo, dont le père fut un leader majeur d’un ancien groupe. J’ai directement accroché.”

Doucement mais sûrement, elle se rapproche du centre névralgique de l’ambiance : cette tribune 4. “J’ai rejoint le groupe de supporters créé par ma maman, les Wallon’s Girls (lire par ailleurs) et, la saison dernière, on m’a proposé de prendre place sur le perchoir. On s’est dit que c’était bien d’avoir l’image d’une femme. Et comme l’ambiance du stade m’a toujours plu, j’ai accepté avec plaisir… En T1, je chantais toute seule et j’agitais mon écharpe. Maintenant, je me retrouve devant une tribune remplie de supporters qui respirent l’amour du foot et de leur club, ça me plaît énormément.”

guillement Je sens l’excitation à chaque match, même quand le niveau de jeu n’est pas très glorieux.

Du stress à la satisfaction

Williane l’admet : elle a tout de même vécu avec un certain stress son baptême du feu lors de la réception d’Eupen, le 23 juillet 2023. “J’ai eu un peu peur de m’imposer devant tant de gens, de les diriger en quelque sorte.”

La compréhension et l’aide des capos voisins – des Storm Ultras et de la BAC 09 (Brigade acharnée Charleroi) – ont fait le reste. “J’ai reçu beaucoup de soutien et, quand j’ai vu qu’un groupe me suivait, au fur et à mesure, j’ai pris confiance. Depuis lors, je m’éclate. Je sens l’excitation à chaque match, même lorsque le niveau de jeu n’est pas très glorieux. Quand la tribune suit les chants, ça procure un sentiment de satisfaction énorme. On sent qu’on participe à la complicité du public.”

guillement Face au RWDM, j’ai vraiment senti une connexion entre les gens.

Le point d’orgue n’est pas très vieux. Lors de la réception du RWDM (2-1, le 6 octobre), le stade a véritablement porté les Zèbres vers la victoire, ne cessant jamais de chanter, même après le 0-1 tombé à la suite d’une erreur monumentale du gardien Koffi. “C’est facile à dire après coup vu le dénouement heureux du match mais, ce soir-là, j’ai vraiment senti une connexion entre les gens. Un partage d’émotions indescriptible. Tout ce que le football a de beau. C’était génial.”

Williane ne voit pas grand-chose du match. ©JC Guillaume

Pourtant, dos au terrain, mégaphone en main, la jeune femme ne voit pratiquement rien des matchs. Son rôle est d’aider à animer la tribune, à reprendre des chants et à motiver les supporters. “Quand il y a une action chaude, je sens que la tension monte en tribune et je me retourne parfois brièvement, mais sinon je regarde les matchs en rentrant à la maison.”

guillement Il faudrait plus de femmes dans les stades.

Le visage d’une cause

Une femme sur un perchoir dans un stade de football, c’est du jamais-vu en Belgique. “À ma connaissance, ce sont exclusivement des hommes. Je pense être la seule.”

À 16 ans, à Charleroi, Williane, qui dit ne jamais s’être sentie en insécurité, est donc le visage d’une cause : “J’espère ouvrir certaines consciences, en Belgique mais aussi pourquoi à l’étranger, dit-elle timidement. Si je peux avoir ne fût-ce qu’un léger impact sur la vision de la femme dans le football, tant mieux. Parce que j’estime qu’il faudrait plus de femmes dans les stades. Le football reste un monde d’hommes, très fermé, mais qu’il faut pouvoir enfin ouvrir en 2023.”