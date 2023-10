Benbouali buteur, Van Cleemput à nouveau blessé : terrible paradoxe chez les Zébras Élites

Et pour cause, le défenseur belge, aligné avec les Zébras Élites en Nationale 1, a subi une énième blessure. Cette fois au niveau du genou. Il a entendu un claquement.

Le diagnostic exact devra être établi ce lundi lors d’un rendez-vous médical, mais cela ressemble à un nouveau malheur pour Van Cleemput.

Plus tôt dans la rencontre, le Belge avait adressé un assist parfait à Nadhir Benbouali, buteur de la tête. L’attaquant algérien, qui revient d’une rupture des ligaments croisés, évoluait lui aussi avec les U23 pour reprendre du rythme et de la confiance. Avec donc plus de joie que son équipier…

Charleroi s’est finalement imposé 2-1 face à Knokke.