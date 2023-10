Le(s) fait(s) de match

En direct, depuis la tribune de presse, le premier penalty (faute de main de Vermeeren sur une frappe de Morioka) était pratiquement indétectable. C’est seulement à l’issue de la reconversion anversoise que Wesli De Cremer a pu aller consulter l’écran du VAR pour finalement accorder un penalty à Charleroi. Il a suivi le règlement à la lettre puisque Vermeeren avait le bras légèrement décollé du corps, pour se protéger, mais dans l’esprit du jeu, cela n’aurait pas été un scandale qu’il ne le siffle pas. Soit. Ilaimaharitra n'a pas tremblé (2-1, 65e).

Pour le second penalty, en live, on était persuadé qu’il y avait faute de Balikwisha, auteur d’un tacle défensif un peu maladroit sur Mbenza en position de conclure dans le rectangle. A l’écran, on a pu deviner que l'Anversois avait touché le mollet du Carolo. Et le VAR n’a pas appelé l’arbitre qui avait de lui-même signalé le point de penalty.

Balikwisha (à droite) a commis le deuxième penalty. ©VKA

L’insolite

Les deux coachs exclus pour une rouge directe, c’est plutôt rare. C’est pourtant ce qui est arrivé ce samedi soir. Dès l’entame du match, on a senti Felice Mazzù nerveux, surtout avec le quatrième arbitre qui a paraît-il fait un peu d’excès de zèle. Des noms d’oiseaux ont été échangés entre les deux bancs dès l’instant où van Bommel et son assistant ont estimé que Charleroi aurait dû rendre le ballon après qu’un joueur anversois l’ait sorti pour permettre le remplacement de Keita, blessé (24e).

Mazzù a reçu la rouge à la 78e minute après l'égalisation de Ilenikhena alors que Ilaimaharitra était au sol... Quelques minutes plus tard (84e), c’est le coach néerlandais qui a été exclu. Logique, lui qui était aussi très énervé avec le quatrième arbitre.

Après la rencontre, alors que le règlement l’interdit, il s’est présenté en conférence de presse au contraire de Felice Mazzù, remplacé par son adjoint Frank Defays.

Le chiffre : 3

Alors que l’Antwerp n’avait jusqu’ici encaissé que cinq buts en dix matchs de championnat, il en a pris trois ce samedi soir. Certes deux sur penalties mais cela traduit tout de même les intentions et l’application de Carolos qui comptent désormais 13 points au classement et qui se relancent fameusement.