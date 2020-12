La situation de Gaëtan Hendrickx fait mal au cœur. Lundi, le Brabançon wallon a entamé contre Courtrai sa trentième rencontre de suite en championnat sur le banc de touche du Sporting.

Sa dernière titularisation remonte au 9 novembre 2019, il y a plus d’un an, lors de la victoire 1-0 à domicile contre Eupen. Depuis lors, il ne se contente que des miettes, malgré sa présence chaque semaine dans la sélection : 62 minutes de jeu en treize mois. Il n’a d’ailleurs plus foulé les pelouses depuis neuf journées et le succès contre le Beerschot.

Le match de ce samedi à Saint-Trond, club qui l’avait lancé en Pro League il y a 5 ans, pourrait toutefois marquer un tournant dans son étape hennuyère. Le Zèbre a quelques raisons de croire en un retour dans le onze de base de Karim Belhocine.