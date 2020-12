Le jeune ailier de 18 ans, monté dix fois au jeu avec le maillot zébré, n'avait jusqu'alors jamais dépassé les onze minutes de jeu lors d'une rencontre.

Ce samedi soir, le joueur formé à Mons, Mouscron et Charleroi a doublé ce total en recevant une vingtaine de minutes en remplacement de Saido Berahino. "Il faut savoir répondre aux attentes du coach quand il te fait monter pour une, deux ou trente minutes", avance Nkuba, la tête bien sur les épaules. "On peut toujours apporter quelque chose, peu importe le temps passé sur la pelouse. Je me dois d'afficher un certain caractère et un bon état d'esprit pour montrer au coach que je suis aussi présent et que je suis une solution offensive."

(...)