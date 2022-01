Les Zèbres ont eu de la chance. Après la foudre et le déluge qui se sont abattus sur Belek samedi et dimanche après-midi, le ciel a été plus clément hier dans la matinée. Juste le temps de leur permettre de disputer l’amical contre l’équipe roumaine de UTA Arad (9e de D1), initialement prévu la veille. Et de le gagner (1-4). L’occasion aussi de dresser un état des lieux poste par poste d’un effectif malmené durant la trêve. Mais déjà partiellement renforcé.