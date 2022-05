Après l’ascenseur émotionnel vécu vendredi soir dans une fin de match inimaginable au Mambourg contre Genk (2-2), Charleroi a vu l’Europe s’éloigner pour de bon, samedi soir, après la victoire de La Gantoise sur Malines. Les Gantois comptent en effet désormais neuf points de plus que le Sporting. Une avance qui, à trois journées de la fin des Europe playoffs, est impossible à surmonter puisque, pour rappel, après l’éventuel demi-point accordé suite à la division des points par deux - ce qui ne concerne que Genk dans ces EPO -, le classement de la phase classique est le second critère de départage. Et La Gantoise (5e) a terminé devant Charleroi (6e).

Soit. Edward Still n’entend pas changer de cap. Car même si cela peut sembler bateau, le Sporting, à la recherche de sa première victoire, aspire à bien terminer ses playoffs. Pour soigner son coefficient, acter la réconciliation avec ses supporters (ils seront une petite centaine à Genk) et surtout confirmer sa grosse prestation de vendredi. "Tactiquement et physiquement, c’était l’une des meilleures de la saison", a souligné l’entraîneur carolo.