Koffi est en feu, Desprez ne convainc pas vraiment et Kamara est (à nouveau) suivi : le dossier des gardiens est rouvert au Sporting.

C’était un chantier titanesque. Il a d’ailleurs occupé la direction carolo durant de longues semaines l’été dernier après qu’elle s’est allégée de cinq gardiens : Penneteau, Descamps, Imbrechts, Moutha-Sebtaoui et Mandanda. Un reset complet après une saison chaotique lors de laquelle leur gestion, entre les desiderata et l’état de forme des uns et des autres, s’était révélée délicate.

À la recherche d’un véritable gardien titulaire, le Sporting lâchait début juillet un petit demi-million d’euros à Lille pour transférer Hervé Koffi. Il a ensuite peiné jusqu’aux derniers jours du mercato pour lui dénicher une doublure. Le nom de Bingourou Kamara, sous contrat au RC Strasbourg (Ligue 1) jusqu’en 2023, avait déjà filtré. Mais le Sénégalais, à la lutte avec Eiji Kawashima (ex-Standard) pour le poste de n°2 derrière Matz Sels, avait refusé, pour raisons financières, de rejoindre Charleroi en prêt.