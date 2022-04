On ne sait jamais, sur un malentendu, cela aurait pu… ne pas marcher. Avant de surpasser Zulte Waregem, dimanche (3-0), Charleroi était certes dans une posture très favorable pour acter sa qualification pour les Europe playoffs, mais encore fallait-il conclure. Et mieux que Jean-Claude Dusse. Edward Still avait beau marteler que la pression n’était que positive, elle aurait tout de même pu crisper son jeune groupe, peu rodé à ces matchs potentiellement couperets.