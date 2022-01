Un sourire d’ange, un peu de naïveté, une dose d’assurance, de l’audace et surtout une gigantesque détermination. Entretien avec Nauris Petkevicius (21 ans), le nouveau transfuge lituanien du Sporting.

Votre transfert à Charleroi peut sembler étonnant. Comment s’est-il goupillé ?

"J’étais en fin de contrat en Lituanie et j’avais 5-6 offres en décembre. Je voulais venir à Charleroi parce que lors des discussions avec les dirigeants et le coach, j’ai directement senti qu’ils étaient ambitieux et chaleureux. Ils ont insisté sur l’aspect collectif et c’était essentiel à mes yeux. J’ai d’ailleurs vite remarqué à quel point les gars sont sympas. Cela représente beaucoup pour moi."