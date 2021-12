Loïc Bessilé s’est montré patient, appliqué et décisif depuis son arrivée au Sporting.

Loïc Bessilé n’échappe pas au perfectionnisme d’Edward Still. "Même s’il vient d’un club comme Bordeaux, son nombre de minutes en équipe première était très faible. Loïc a presque encore besoin de certains paramètres de post-formation pour répondre aux exigences d’un joueur professionnel", confiait l’entraîneur du Sporting il y a une semaine. "Comme d’autres joueurs, il a eu besoin d’un certain temps d’adaptation, mais sa compréhension du plan de jeu et de nos principes collectifs s’améliore de semaine en semaine."



(...)