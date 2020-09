On joue la 108e minute ce jeudi soir quand Rezaei délivre tout Charleroi d’un magnifique coup de patte douchant les espoirs du Partizan Belgrade. Pendant que les joueurs et le staff se congratulent, Belhocine se tourne vers les remplaçants carolos et crie : "Ken, viens !"

Pour son premier remplacement de la partie, le T1 zébré décide de lancer dans le grand bain européen le jeune Ken Nkuba, 18 ans, qui goûte à sa deuxième montée au jeu de la saison après les deux minutes reçues face au Beerschot. "Ken est passé au fil des mois d’un statut de jeune joueur à celui d’un joueur à part entière dans notre noyau", avançait Karim Belhocine à l’issue de la qualification. "Il prouve chaque semaine qu’il a l’étoffe d’un joueur de Charleroi."

Ce dimanche, face à Mouscron, l’international U19 tentera une nouvelle fois de grappiller quelques minutes face à un club qu’il connaît bien, lui qui a joué en U14 et en U15 à l’Excel. "Son petit frère jouait à Charleroi en U10", se rappelle Alain Decuyper, le directeur technique de l’Ecole des jeunes zébrée. "J’avais reçu ses parents qui m’avaient expliqué que leur fils aîné évoluait à Mouscron. Nous avions récolté pas mal d’informations au sujet de Ken pour savoir s’il avait les qualités et s’il pouvait s’épanouir chez nous. Finalement, il y a eu une sorte de regroupement familial (sourire)."