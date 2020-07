À trois semaines de la reprise, Belhocine semble déjà avoir quelques idées claires.





Le Sporting passe à l’international. Après trois rencontres face à des adversaires belges, Charleroi affronte cette semaine deux formations étrangères. Ce mercredi, les hommes de Karim Belhocine se déplaceront à Saint-Étienne avant d’affronter Fola Esch au Luxembourg samedi.

À 26 jours de la reprise face au Club Bruges, l’entraîneur carolo a déjà pu tester plusieurs systèmes tactiques et plusieurs joueurs, à différentes positions. "L’objectif principal est de savoir jouer avec une défense à 3 ou à 4, pour savoir déstabiliser les adversaires", expliquait Dorian Dessoleil. Si les semaines et les matchs qui arrivent lui permettront d’y voir encore plus clair pour aligner l’équipe la plus compétitive possible face aux Brugeois, Belhocine semble déjà avoir certaines idées claires. Passage en revue.