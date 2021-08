C’est dans un français aussi impeccable que son tir tendu qu’Adem Zorgane s’est exprimé en conférence de presse. Après avoir été retardé en Algérie pour un problème de Visa, le nouveau Zèbre a rattrapé le temps perdu sur la pelouse de Den Dreef. "J’ai appris ma titularisation tardivement car Marco s’est blessé samedi."

Après huit minutes, l’international aux huit sélections a fait trembler les filets et s’est dirigé de suite vers Frédéric Renotte. "À l’instar du coach et de mes partenaires, Fred m’a donné de la confiance et on a beaucoup travaillé ensemble."

Le préparateur physique a joué un grand rôle afin qu’il rattrape son retard. Le médian a tenu tout le match même si la lucidité manquait parfois dans les dernières minutes à l’image de cette mauvaise passe qui aurait pu coûter cher. "Le coach a senti que je pouvais disputer les 90 minutes", explique-t-il.

"Je n’étais pas surpris qu’il s’accroche tout au long de la rencontre. C’est une machine", assure Edward Still.

Pour le reste, Zorgane s’est adapté directement au rythme du championnat belge même s’il a senti la différence avec la compétition algérienne. "C’est plus intense. À la fin, c’était dur et je dois encore améliorer ma condition."

Dans un rôle de sentinelle peu habituel pour lui, il a assumé son rang tout en marquant. "Au Paradou, j’évoluais dans une position plus offensive mais ce n’est pas contre-nature de reculer car c’est la place que j’occupe en sélection nationale. Je suis un joueur simple qui aime jouer en deux, trois touches. Je suis très heureux de ce but. C’est bien pour mon intégration. Je n’ai pas l’habitude d’inscrire de telles réalisations. C’est seulement la deuxième fois dans ma carrière."

S’il parvient à en faire une habitude, ce n’est pas Charleroi qui s’en plaindra mais les défenses adverses du Royaume.