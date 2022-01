Il était attendu ce samedi face à Gand mais un dîner d’état avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a retardé son retour en terre hennuyère. Cela n’a pas empêché Edward Still de titulariser directement Adem Zorgane dans le cœur de l’entrejeu. "Ça me fait plaisir que le coach me donne sa confiance. C’était un peu difficile pour moi lors des premières minutes mais je me suis senti bien. Je me suis bien entraîné en équipe nationale même si je n’ai pas joué."

Les Carolos n’ont pas su accrocher les trois points malgré une domination importante. "On n’est pas bien rentré dans le match. En deuxième mi-temps, nous avons mieux joué. Ça devient compliqué pour le top 4 avec ce 2 sur 6." La différence de température n’a pas gêné l’international algérien. "C’est plus facile de jouer dans le froid plutôt qu’au Cameroun. Ici, tu peux te réchauffer en courant. En Afrique, il n’y a pas d’air ni d’oxygène. C’est étouffant."

En enfilant à nouveau le maillot des Zèbres, Zorgane endosse son costume de leader qu’il ne possède pas en sélection. "Le sélectionneur m’a expliqué pourquoi je n’ai pas joué. Je dois travailler encore plus dur pour gagner ma place." Celle à Charleroi est à coup sûr sécurisée.