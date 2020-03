Les Carolos ont établi leur record de points en phase classique ce week-end.

Mais où vont s'arrêter les Zèbres ? La question mérite d'être posée après leur nouvelle démonstration face à La Gantoise. Au classement, Charleroi pointe en troisième position à un point seulement des Buffalos. Une saison de tous les records pour les Carolos, pour la première sous la houlette de Karim Belhocine après six années passées sous les ordres de Felice Mazzu. Selon Alex Teklak, le Belgo-italien n'est pas non plus totalement étranger au succès des Carolos cette saison : "Il ne faut pas oublier toutes les années que Felice Mazzu a passé au Mambourg. Il faut l'associer à la réussite actuelle du Sporting Charleroi."

