À 25 ans, l’Iranien termine sa maturation. Il évoque son évolution et ses ambitions.

En pénétrant dans la salle de presse du Mambourg ce mercredi, Ali Gholizadeh affiche un sourire éclatant. Il s’assied face à nous, ajuste ses baskets colorées et lâche quelques mots en français pour prouver ses progrès : "Bonjour, comment ça va ?" À l’entame de sa quatrième saison au Sporting, le feu follet iranien (25 ans), rare à l’interview, a accepté de parler, en préférant l’anglais pour enrichir ses réponses et doser ses mots. Entretien.

Bonjour Ali. Première question qui nous taraude : étiez-vous surpris d’être réserviste lors du premier match de championnat à Ostende (0-3, le 24 juillet) ?

"Non, parce que j’avais raté quelques séances précédemment à cause d’une petite gêne au genou. Le reste de l’équipe avait énormément travaillé et se sentait bien, il était donc normal que je ne commence pas ce match. L’important, c’est qu’on ait gagné."

(...)