Le 100e match officiel d’Ali Gholizadeh avec le Sporting vaut bien huit anecdotes, soit autant que son numéro de maillot.

Quand il a débarqué à Charleroi en mai 2018, qui aurait parié qu’il serait toujours zèbre à l’hiver 2021 ? Sans doute pas grand monde. Peut-être pas Ali Gholizadeh lui-même. Entre-temps, le feu follet iranien (25 ans) est devenu une valeur sûre de notre compétition et a déjà disputé 99 matchs officiels pour Charleroi, le centième étant pour ce samedi au Cercle Bruges. À la clé : 19 buts et 22 passes décisives. Alors qu’il monte en puissance et que l’intérêt de clubs étrangers grandit sérieusement, nous avons récolté huit anecdotes sur le n° 8 du Sporting.

IL ADORE LE CHOCOLAT… MÊME AVANT UN MATCH

On ne peut pas dire que les spécialités culinaires belges soient adaptées à un régime pour sportif de haut niveau. Ali Gholizadeh a cependant un petit faible pour le chocolat. "Lors de sa première saison ici, un jour de match, il est venu me trouver en panique parce qu’il voulait absolument une barre chocolatée, se souvient Wahib, membre de la webteam. J’étais totalement surpris parce que c’est très inhabituel, mais j’ai su lui amener un Cha-Cha. Il était tout heureux et avait ensuite marqué dans ce match. J’ignore s’il le fait encore aujourd’hui mais j’ai pensé que cela pouvait devenir un petit rituel pour lui, que ça le déstressait avant un match (sourire)."