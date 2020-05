Le premier transfert entrant du Sporting Charleroi devrait provenir d’un autre Sporting : celui de Lokeren, qui a été déclaré en faillite il y a un mois.

Le médian offensif belge Amine Benchaib (21 ans) est en effet sur le point de rejoindre le Mambourg. Il ne reste que quelques détails à finaliser pour que l’arrivée du meneur de jeu puisse être conclue. Benchaib avait fait une très belle impression lors de la saison 2017-2018 sous les ordres de Peter Maes, alors qu’il n’avait que 19 ans (on se souvient notamment de son superbe but sur la pelouse du Standard). Beaucoup moins utilisé en 2018-2019, le médian est revenu au premier plan ces derniers mois grâce à des prestations consistantes qui ont longtemps maintenu eveillé l’espoir de maintien à Lokeren. Techniquement doué et doté d’une bonne vision du jeu, Amine Benchaib a inscrit trois buts et délivré un assist la saison dernière à Daknam. À Charleroi, il aura l’ambition de franchir un cap.