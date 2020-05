Une dizaine de jours après l’arrêt définitif de la saison 2019-2020, le Sporting Charleroi s’active déjà à préparer la campagne 2020-2021. Ce lundi, le club a en effet officialisé son premier transfert entrant avec l’arrivée d’Amine Benchaib. Ce milieu offensif droitier rejoint le Pays noir en provenance de Lokeren, club pour lequel il joue depuis trois saisons au plus haut niveau. "Amine est un joueur qui peut être le vrai créateur d’une équipe", explique Tracy Mpati, coéquipier de Benchaib cette saison du côté du pays de Waes. "Il sait se montrer décisif et est très doué techniquement. Je ne dirais pas que c’est un joueur avec une technique au-dessus de la moyenne, qui sait éliminer un adversaire en faisant un passement de jambes, mais c’est quelqu’un qui a une aisance dans le contrôle de la balle et dans la conduite du ballon."

(...)