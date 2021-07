Il possède tous les ingrédients du tube de l’été. Arrivé sur la pointe des crampons cet été à Charleroi, Anass Zaroury a percé de manière fulgurante en préparation grâce à ses pieds si adroits lorsqu’il s’agit de caresser le ballon. Le jeune homme de 20 ans a pourtant signé son contrat dans le Hainaut en janvier à plus de 7 500 kilomètres d’Edward Still, loin de s’imaginer technicien du matricule 22 six mois plus tard.