Entre 2019 et 2021, Anass Zaroury a dû se montrer patient et courageux à Lommel avant d’y éclore.

Si Anass Zaroury (20 ans) est occupé à prendre une autre dimension à Charleroi, il doit surtout son éclosion à son passage à Lommel, en D1B. Deux saisons qui l’ont forgé.

Pour bien comprendre le rôle déterminant qu’a joué le club limbourgeois dans son début de carrière, il faut remonter à l’été 2019. À cette époque, le jeune international U19 achève son contrat avec la réserve de Zulte Waregem, qui ne souhaite pas le conserver. "On cherchait à l’intégrer à un effectif professionnel et le discours de Ronny Van Geneugden (NdlR : ancien directeur sportif de Lommel) a été très positif", rembobine son agent, Noureddine Zaiour. Pourtant, Zaroury n’était pas très emballé. "Je me souviens de cet après-midi avec son père et son petit frère. Il a fallu batailler pour le convaincre parce qu’avant l’arrivée des nouveaux propriétaires (NdlR : le puissant et riche City Football Group) Lommel était moins attrayant."

(....)