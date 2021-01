Les Carolos ont été baladés sur le terrain anderlechtois.

Et de quatre. Charleroi vient d'enchaîner, sur le terrain d'Anderlecht, une quatrième défaite de suite. Résultat des courses, le Sporting zébré est éjecté hors du Top 4 et pourrait même encore plus reculer à la fin de la 22e journée de championnat.

Mardi soir, les hommes de Karim Belhocine n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes, en partie à cause de Mauves au top. Les circonstances n'ont pas non plus aidé le T1 carolo qui a perdu dès le quart d'heure de jeu son back droit, Jules Van Cleemput. (...)