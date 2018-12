Vu qu’il a joué pendant plusieurs saisons en Angleterre, le défenseur des Zèbres, Gabriele Angella, ne voit aucun problème à jouer le 26 décembre…

"Ce n’est pas spécial pour moi. J’ai déjà connu cette situation. Ce n’est pas dérangeant car je suis quand même avec ma famille en Belgique. Je sais que c’est un match important pour nos supporters mais aussi pour nous. On va tout mettre en œuvre pour prendre les trois points. On a commis des erreurs contre Zulte. Il faut prendre conscience de celles-ci. Et je suis certain que l’on jouera un meilleur match contre le Standard."

Une équipe bien visionnée par l’Italien : "Je sais que ce sera une rencontre difficile. J’ai regardé des matchs du Standard à la maison en plus des vidéos que nous recevons au club."

Bien intégré à Charleroi, Gabriele Angella, prêté un an par l’Udinese sans option d’achat, se sent bien au Sporting.

"Je tire un bilan très positif de mes quatre premiers mois dans votre pays. Je me sens bien à Charleroi. Ce qui est certain, c’est que je ne veux pas retourner à l’Udinese ou en Italie. Mon contrat à Charleroi se termine fin juin. On verra à ce moment-là."